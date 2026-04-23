Kolejny kraj na celowniku Trumpa? "Musimy być gotowi"

Obywatele Kuby muszą przygotować się na potencjalny atak ze strony wojsk amerykańskich, które zagrażają suwerenności naszego kraju, powiedział kubański prezydent Miguel Diaz-Canel w rozmowie z brazylijskim portalem Opera Mundi.

Prezydent USA Donald Trump sugeruje możliwość działań zbrojnych wobec Kuby

W opublikowanym w środę nagraniu przywódca Kuby wyjaśnił, że Kubańczycy, którzy "nie dążą do konfrontacji z USA" muszą być gotowi "na zagrożenia ze strony administracji prezydenta Donalda Trumpa".

 

Diaz-Canel dodał, że w obliczu narastającej presji zewnętrznej i nasilenia blokady energetycznej ze strony USA konieczne było podjęcie przez władze kubańskie działań na rzecz wzmocnienia systemu obrony wyspy.

 

Zaznaczył, że kubańskie władze są gotowe do dialogu z Waszyngtonem, ale pod warunkiem, że będzie on prowadzony na zasadzie wzajemnego szacunku i bez narzucania poglądów.

Przygotowania do ataku USA. Prezydent z apelem do mieszkańców

"W obecnej sytuacji możliwe jest, że Amerykanie spróbują zaatakować Kubę. My tymczasem musimy przygotować się, aby nie była to dla nas ani niespodzianka, ani porażka" - powiedział Diaz-Canel, dodając, że narodowa doktryna obrony, znana jako "wojna całego ludu" pozostaje wciąż aktualna.

 

Dodał, że przygotowania do ataku wojsk USA na Kubę prowadzone są z myślą przewodnią, jaką jest "wizja defensywna (…), zgodnie z którą każdy Kubańczyk ma swoją rolę oraz misję do wypełnienia w obronie ojczyzny".

 

W piątek prezydent USA Donald Trump stwierdził, że USA mogą podjąć działania zbrojne wobec Kuby. Była to kolejna w ciągu ostatnich dni sugestia amerykańskiego przywódcy na temat możliwej operacji militarnej USA na wyspie. 

 

Dawid Kryska / polsatnews.pl
