Jak podały izraelskie wojsko i policja, ponad 40 cywilów, którzy przekroczyli w środę granicę z Syrią, było powiązanych ze skrajnie prawicową organizacją aktywistów znaną jako "Pionierzy Baszanu".

Grupa osadników przekonywała, że "uporządkowanie Baszanu (bogatego w wodę regionu na terytorium Syrii i Jordanii - red.) zapewni bezpieczeństwo Wzgórzom Golan i całemu Izraelowi”.

Izraelscy aktywiści weszli do Syrii. Zostali zatrzymani przez wojsko

Aktywiści oświadczyli, że zabarykadowali się w budynku na obrzeżach syryjskiego miasta Hader. Zapowiadali, że pozostaną tam, dopóki izraelski rząd nie zatwierdzi osadnictwa w tym kraju. Jak podaje "Haaretz", część z nich stała na dachu budynku i wymachiwała flagami Izraela w kierunku izraelskich sił zbrojnych.

W prywatnej grupie utworzonej na komunikatorze WhatsApp "Pionierzy Baszanu" stwierdzili wprost, że ich celem było ustanowienie żydowskiego osadnictwa w Syrii. Aktywiści zostali zatrzymani przez armię i zawróceni do Izraela, gdzie ich aresztowano.

Zaledwie kilka godzin później inni aktywiści zdołali przedostać się z podobnym zamiarem do południowego Libanu. Izraelski nadawca publiczny poinformował, że po przekroczeniu granicy pokonali kilkaset metrów, zanim zostali zatrzymani.

Turecka agencja Anadolu zauważa, że ostatnie działania aktywistów są skupione wokół tzw. projektu "Wielkiego Izraela". Jego zwolennicy twierdzą, że oprócz kontroli nad Strefą Gazy i Zachodnim Brzegiem Izrael powinien rozszerzyć swoje osadnictwo na takie państwa jak Syria, Jordania i Liban.

