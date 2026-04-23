40. coroczny globalny ranking "Forbesa" obejmuje już 3428 miliarderów, o 400 więcej niż w ub.r. Ich łączny majątek wynosi obecnie 20,1 biliona dolarów. Lista miliarderów z obywatelstwem rosyjskim również się powiększyła, sięgając 155 osób w porównaniu ze 146 z zeszłym rokiem. "Forbes" zauważa, że po raz pierwszy w historii majątek Rosjanina przekroczył 30 mld dolarów.

Ukraińska agencja UNIAN, komentując najnowszy ranking magazynu zwraca uwagę, że liczba miliarderów dynamicznie rośnie w kraju agresora pomimo spowolnienia krajowej gospodarki. O spadku PKB Rosji mówił niedawno na spotkaniu z przedstawicielami rządu sam Władimir Putin, jednak tłumaczył ten stan czynnikami "kalendarzowymi i pogodowymi". Zdaniem rosyjskiego prezydenta mniejsze PKB w pierwszym kwartale należy tłumaczyć m.in. mniejszą liczbą dni pracujących na początku roku.

Przybywa rosyjskich miliarderów. Na liście najbogatszych właściciel firmy objętej sankcjami

Z zestawienia "Forbesa" wynika, że łączny majątek rosyjskich miliarderów wynosi obecnie 696,5 mld dol. W porównaniu z rokiem 2021, który poprzedzał wojnę w Ukrainie, przybyły w Rosji 22 osoby z majątkiem przekraczającym miliard dolarów, a w porównaniu z 2005 rokiem liczba ta wzrosła ponad pięciokrotnie (125 nowych nazwisk).

W ciągu ostatniego roku 85 rosyjskim miliarderom udało się powiększyć swój majątek. Liderem listy, z dużą przewagą, został Aleksiej Mordaszow, właściciel Siewierstalu i firmy wydobywającej złoto Nordgold. Jego majątek wzrósł o 8,4 mld dolarów, do 37 mld dol. Drugie miejsce zajął Władimir Potanin, właściciel Norilsk Nickel. Jego majątek powiększył się o 5,5 mld dol. "Forbes" oszacował, że łączna wartość jego majątku wynosi obecnie 29,7 mld dol.

Podium zamyka Wagit Alekperow, rosyjski biznesmen pochodzenia azerskiego, który powiększył swój majątek o 800 mln dol., do 29,5 mld dol. Jak zauważa UNIAN, stało się tak pomimo tego, że jego firma Łukoil została objęta sankcjami USA i po raz pierwszy w swojej 30-letniej historii odnotowała w ub.r. stratę.

Łączna wartość majątku rosyjskich miliarderów wzrosła w ciągu roku o 70,1 mld dolarów. W porównaniu z rokiem 2021 jest to wzrost o 90,3 mld dolarów, a w porównaniu z danymi sprzed 20 lat – o 590 mld dolarów, czyli 553 proc.

UNIAN zauważa, że wielu rosyjskich miliarderów zmieniało po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę swoje biografie, aby zatrzeć niewygodne dla nich informacje dotyczące powiązań z ojczystym krajem. Część z nich zrzekła się również rosyjskiego obywatelstwa. Tak było w przypadku oligarchy Wasilija Anisimowa czy założycieli amerykańskich firm informatycznych Veeam Software i Object First, Andrieja Baronowa i Ratmira Timasziewa.

