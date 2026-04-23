Chwile grozy tuż po starcie. Samolot pilnie lądował w Katowicach

Zniszczenia to efekt silnej burzy gradowej w jaką samolot wleciał tuż po starcie, w fazie wznoszenia. Załodze nie udało się ominąć aktywnego frontu burzowego, a opady spowodowały znaczne uszkodzenia, co poskutkowało decyzją o natychmiastowym powrocie na lotnisko w Katowicach. Gdy pasażerowie bezpiecznie opuścili maszynę, zajęto się inspekcją zniszczeń.

Mechanicy z LS Technics, którzy zajęli się naprawą samolotu, poinformowali w mediach społecznościowych, że stwierdzono w nim m.in. poważne uszkodzenia poszycia, szczególnie przedniej części kadłuba i krawędzi natarcia skrzydeł i stateczników. Ucierpiał także obszar pod kopułą radaru - usterki dotknęły anteny radaru pogodowego oraz system glide slope.

Grad uszkodził samolot. Maszyna zawróciła na lotnisko w Katowicach

"Coraz częstsze i bardziej intensywne burze konwekcyjne w Europie zwiększają ryzyko występowania gradu na trasach lotniczych" - czytamy w komunikacie LS Technics, w którym pojawiły się również zdjęcia uszkodzenia. Jak wskazano, zjawiska stają się coraz trudniejsze do wykrycia, zwłaszcza gdy pokładowe radary nie działają w pełni sprawnie.

Mechanicy stwierdzili, że w przypadku uszkodzeń spowodowanych gradem konieczne są zaawansowane prace przy samolocie. "Od dokładnych przeglądów, przez naprawy struktur kompozytowych i metalowych, aż po weryfikację systemów pokładowych" - wyjaśniono.

ZOBACZ: Wypadek lotniczy w Wielkopolsce. Awionetka przewróciła się podczas lądowania

Wskazano również, że grad w czasie burzy konwekcyjnej jest "jednym z najpoważniejszych zagrożeń", w ciągu kilku sekund mogąc doprowadzić do znaczących zniszczeń.

Burza konwekcyjna powstaje w wyniku konwekcji - gwałtownego wznoszenia się ciepłego i wilgotnego powietrza. Prowadzi do intensywnych opadów deszczu, wyładowań, a w skrajnych przypadkach objawia się silnym gradem i wiatrem.

