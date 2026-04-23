Państwowa Straż Pożarna przekazała, że do dramatycznego wypadku doszło w czwartek około godziny 17:50 w Bolimowie (pow. skierniewicki).

Służby otrzymały wówczas zgłoszenie, że auto z czterema osobami wpadło tam do zbiornika wodnego.

Samochód wpadł do wody. Akcja służb, reanimowano trzy młode osoby

"Jeden z mężczyzn zdołał opuścić pojazd o własnych siłach jeszcze przed przybyciem służb - dotarł do drogi, zatrzymał przejeżdżający samochód i wezwał pomoc" - przekazali mundurowi.

Strażacy ewakuowali pozostałe trzy osoby z zatopionego samochodu - byli to 19-letnia kobieta oraz dwóch 22-letnich mężczyzn.

"Wobec wszystkich natychmiast podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową. U jednego z mężczyzn przywrócono funkcje życiowe – poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, natomiast pozostała dwójka poszkodowanych została przewieziona do szpitali w trakcie trwającej resuscytacji - jedna osoba transportem lotniczym, druga ambulansem" - podała straż.

W akcji ratunkowej brało udział siedem pojazdów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Łodzi, a także Zespoły Ratownictwa Medycznego i trzy śmigłowce LPR.



Pojazd został wydobyty na brzeg.





Służby wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Auto w wodzie w Szczepocicach Rządowych. "Samochód wpadł do rzeki"

Lokalne media informują, że niespełna dwie godziny później łódzkie służby otrzymały zgłoszenie o kolejnym aucie, które znalazło się w wodzie. Tym razem do zdarzenia doszło w Szczepocicach Rządowych w powiecie radomszczańskim.



- Tam samochód osobowy wpadł do rzeki. W tym przypadku kierujący zdołał samodzielnie opuścić pojazd. Podróżował sam - powiedział w rozmowie z serwisem tulodzi.pl bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

