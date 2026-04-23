Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę przed jednym z londyńskich klubów nocnych w dzielnicy Soho. W lokalu, wraz z grupą znajomych, bawiła się mieszkająca na co dzień w Dubaju polska influencerka Klaudia Zakrzewska, którą na Instagramie obserwuje ponad 270 tys. osób.

Gdy 30-latka wyszła na zewnątrz, została przejechana przez samochód, za kierownicą którego siedziała 29-letnia uczestniczka programu "X Factor UK" i internetowa celebrytka z Wielkiej Brytanii Gabrielle Carrington. Wcześniej między influencerkami miało dojść do ostrej kłótni i rękoczynów przed klubem.

Brytyjskie media donoszą, że kobiety znały się i od dłuższego czasu były ze sobą skonfliktowane z powodu rywalizacji o tego samego mężczyznę.

Konflikt influencerek w Londynie. Polka walczy o życie w szpitalu

W zdarzeniu oprócz Polki ranne zostały dwie inne osoby. Zakrzewska została przetransportowana do szpitala i trafiła na odział intensywnej opieki medycznej. Jej stan lekarze określają jako krytyczny. W mediach społecznościowych pojawiły się nawet informacje, że 30-latka zmarła, jednak zostały one zdementowana przez jej matkę.

"Wciąż jest nadzieja, modlimy się. Moi drodzy, bliscy i przyjaciele, proszę was z głębi serca - miejcie moją piękną córkę Klaudię w swoich modlitwach. Ona jest moim aniołem, moim światem, wszystkim, co mam i teraz potrzebuje całej miłości, siły i uzdrowienia, jakie możemy jej przekazać. Wasze wsparcie znaczy dla mnie więcej, niż potrafię wyrazić słowami. Dziękuję z całego serca" - napisała w mediach społecznościowych kobieta.

Sprawczyni wypadku została aresztowana przez policję. Funkcjonariusze poinformowali, że 29-latka była w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu. Gabrielle Carrington została już przesłuchana i usłyszała zarzuty usiłowania zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu.

