Z badania opinii publicznej zakończonego w poniedziałek wynika, że więcej Amerykanów pozytywnie ocenia papieża Leona XIV niż prezydenta Donalda Trumpa, którego działania aprobuje 36 proc. respondentów.

W sondażu Gallupa z sierpnia 2025 roku Leon XIV zajął pierwsze miejsce w rankingu najważniejszych, amerykańskich postaci medialnych. 57 proc. ankietowanych wyraziło o nim pozytywną opinię, a 31 proc. nie miało na jego temat zdania.

Axios zwraca uwagę, że Trump nieustannie atakuje Leona, z którym pozostaje w sporze dotyczącym wojny w Iranie. Retoryka prezydenta może jednak zrazić do niego amerykańskich katolików - grupę, jaka pomogła mu powrócić do Białego Domu.

USA. Donald Trump atakuje papieża Leona XIV

Zgodnie z danymi Pew Research Center z lat 2023–2024, w Stanach Zjednoczonych mieszka obecnie około 50 milionów katolików, co stanowi blisko 20 procent dorosłej populacji kraju.

Z sondażu przeprowadzonego w połowie kwietnia przez "The Economist" i YouGov wynika, że około 48 proc. Amerykanów zgadza się z wypowiedziami papieża na temat wojny w Iranie, a 24 proc. wyraża wobec nich sprzeciw.

Papież podczas wizyty w Gwinei Równikowej ponownie ostrzegł, że przyszłości ludzkości grozi "tragiczne zagrożenie" z powodu załamania się prawa międzynarodowego i odpowiedzialności politycznej.

Liczby ilustrujące poparcie dla Leona XIV wpisują się w trend obserwowany przy debiutach innych współczesnych papieży. Axios przypomniał, że 58 proc. badanych pozytywnie oceniało Franciszka, a 55 proc. Benedykta XVI.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

kp/wka / PAP / polsatnews.pl