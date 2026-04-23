Donald Trump przegrał z papieżem. Zaskakująca ocena Amerykanów
60 proc. Amerykanów pozytywnie ocenia papieża Leona XIV - wynika z nowego sondażu agencji Reutera/Ipsos. Jego popularność pozostaje wysoka mimo niedawnych ataków prezydenta USA Donalda Trumpa, który skrytykował głowę Kościoła katolickiego za jej wypowiedzi dotyczące wojny z Iranem.
Z badania opinii publicznej zakończonego w poniedziałek wynika, że więcej Amerykanów pozytywnie ocenia papieża Leona XIV niż prezydenta Donalda Trumpa, którego działania aprobuje 36 proc. respondentów.
W sondażu Gallupa z sierpnia 2025 roku Leon XIV zajął pierwsze miejsce w rankingu najważniejszych, amerykańskich postaci medialnych. 57 proc. ankietowanych wyraziło o nim pozytywną opinię, a 31 proc. nie miało na jego temat zdania.
Axios zwraca uwagę, że Trump nieustannie atakuje Leona, z którym pozostaje w sporze dotyczącym wojny w Iranie. Retoryka prezydenta może jednak zrazić do niego amerykańskich katolików - grupę, jaka pomogła mu powrócić do Białego Domu.
Zgodnie z danymi Pew Research Center z lat 2023–2024, w Stanach Zjednoczonych mieszka obecnie około 50 milionów katolików, co stanowi blisko 20 procent dorosłej populacji kraju.
Z sondażu przeprowadzonego w połowie kwietnia przez "The Economist" i YouGov wynika, że około 48 proc. Amerykanów zgadza się z wypowiedziami papieża na temat wojny w Iranie, a 24 proc. wyraża wobec nich sprzeciw.
Papież podczas wizyty w Gwinei Równikowej ponownie ostrzegł, że przyszłości ludzkości grozi "tragiczne zagrożenie" z powodu załamania się prawa międzynarodowego i odpowiedzialności politycznej.
Liczby ilustrujące poparcie dla Leona XIV wpisują się w trend obserwowany przy debiutach innych współczesnych papieży. Axios przypomniał, że 58 proc. badanych pozytywnie oceniało Franciszka, a 55 proc. Benedykta XVI.
