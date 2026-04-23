Czołowe zderzenie pociągów w Danii. Trwa akcja ratunkowa

Duńskie media informują o wypadku kolejowym do którego doszło w czwartek rano w pobliżu miasta Hillerød na wyspie Zelandia niedaleko Kopenhagi.

"Na trasie kolejowej między Hillerød a Kagerup doszło do czołowego zderzenia dwóch pociągów" - informuje portal "Ekstra Bladet".

Czołowe zderzenie pociągów. Trwa akcja ratunkowa

Na miejscu trawa akcja ratunkowa. "Doszło do poważnego wypadku kolejowego. Dwa pociągi zderzyły się ze sobą. Jesteśmy obecni na miejscu wraz ze służbami ratunkowymi" - poinformowała lokalna policja.

Wypadek kolejowy w Danii: zderzenie dwóch pociągów podmiejskich

- Doszło do czołowego zderzenia dwóch pociągów podmiejskich - przekazał z kolei rzecznik straży pożarnej w Kopenhadze.

- Wśród pasażerów są ranni. Wszyscy opuścili pociągi, więc nikt nie jest uwięziony. Na miejsce zdarzenia wysłano ratowników – dodał.

Według przedstawicieli lokalnych władz w wypadku poszkodowanych zostało co najmniej 17 osób, a cztery z nich są w stanie krytycznym. Wszyscy zostali już przetransportowani do szpitali.

"Jest wielu rannych, część z nich jest w stanie krytycznym" - poinformowała z kolei burmistrz gminy Gribskov Trine Egetved. "Jestem głęboko wstrząśnięta i zszokowana. (...) Na miejscu pracują służby ratunkowe. Staramy się uzyskać więcej informacji na temat tego zdarzenia, aby każdy otrzymał potrzebną pomoc" - dodała.

