"Nie żyje Łukasz Litewka. Zapamiętamy go jako człowieka o wielkim sercu, który z odwagą poświęcał się pomaganiu ludziom i zwierzętom" - napisał premier Donald Tusk o tragicznie zmarłym pośle Lewicy.

"Rodzinie i bliskim składam wyrazy współczucia" - dodał.

Kondolencje złożył również prezydent RP Karol Nawrocki.

"Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Niech spoczywa w pokoju" - przekazała głowa państwa.

Posła Łukasza Litewkę pożegnała Lewica, do której należał parlamentarzysta.

"Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakim przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego Przyjaciela, posła Łukasza Litewki. Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych" - czytamy na oficjalnym profilu Lewicy.

"Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny" - dodano.

Koledzy i koleżanki z klubu podkreślili, że poseł odszedł w sposób, z którym nie potrafią się pogodzić.

"Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo. Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie" - dodali.

Łukasz Litewka nie żyje. Poseł Lewicy zginął w wypadku, miał 36 lat

Jak ustalił Polsat News, do tragicznego zdarzenia doszło na ulicy Kazimierzowskiej - drodze łączącej Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec.

Policja w Dąbrowie Górniczej w komunikacie przekazała, że do wypadku doszło po godz. 13. Wówczas rowerzysta został potrącony przez samochód osobowy.

"Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. (...) Ogłoszono czarny alert drogowy" - podała policja.

W rozmowie z polsatnews.pl podkom. Damian Korczyński, zastępca oficera prasowego w KMP w Dąbrowie Górniczej przekazał, że na Kazimierowskiej cały czas trwają czynności policji pod nadzorem prokuratora. - Rowerzysta zginął na miejscu - przekazał policjant.

Jak dodał ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód osobowy z nieustalonych przyczyn zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu i potrącił rowerzystę.

Przekazał, że biorąc pod uwagę okoliczności wypadku wysoce prawdopodobne jest, że mogło dojść do zasłabnięcia bądź zaśnięcia kierowcy. Kierowca był trzeźwy.

Do zdarzenia doszło na niezabudowanym, prostym i mało uczęszczanym odcinku drogi. Informację o śmierci posła jako pierwszy podał "Dziennik Zachodni".

Poseł Łukasz Litewka nie żyje. Kim był polityk Lewicy?

Łukasz Litewka urodził się 9 maja 1989 roku. Ukończył socjologię na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz kierunek Master of Business Administration w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Do Sejmu dostał się w 2023 roku z listy Lewicy, startując w okręgu 32 Katowice. Uzyskał 40 579 głosów. W Sejmie należał do Koalicyjnego Klub Parlamentarnego Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy).

Poseł znany był ze swojej dużej aktywności w mediach społecznościowych, gdzie m.in. organizował zbiórki charytatywne. Polityk angażował się również bardzo w sprawy dotyczące ochrony praw zwierząt.

W Sejmie zasiadał w komisjach: Polityki Społecznej i Rodziny, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Nadzwyczajna do spraw ochrony zwierząt, do Spraw Unii Europejskiej.

Należał także Zespołów Parlamentarnych ds. Ochrony Praw Zwierząt, ds. Spółdzielczości Mieszkaniowej, ds. Zagłębia Dąbrowskiego, ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży oraz parlamentarnego Zespołu Sportowego.

