- Wielka tragedia dla rodziny. Tragedia też dla nas, dla jego środowiska politycznego, czyli dla Lewicy - mówił o śmierci Łukasza Litewki Włodzimierz Czarzasty, podkreślając przy tym, że "w tej chwili polityka nie ma żadnego znaczenia".

Marszałek Sejmu wspominał dobroczynną działalność zmarłego posła. - To był taki gość, którego serce biło dla tych, którzy cierpią - powiedział Czarzasty. W czwartek Łukasz Litewka zginął w wypadku, do którego doszło na drodze łączącej Dąbrowę Górniczą i Sosnowiec. Posła, jadącego rowerem, potrącił samochód.

Wspomnienie Łukasza Litewki. Czarzasty: Był jedną wielką interwencją

- Zginął człowiek, fantastyczny człowiek, fajny, młody, taki bardzo energiczny. Szkoda po prostu - mówił Czarzasty. Działalność charytatywna posła, jak wskazywał marszałek, "obsłużyłaby wiele żyć".

Zdaniem Czarzastego Litewka zaangażował się w politykę po to, aby być bardziej skutecznym w realizacji swoich pasji. - To był człowiek, który miał masę pasji. To, czy polityka w tę stronę, czy w inną, miało chyba dla niego drugorzędne znaczenie - powiedział marszałek.

- Natomiast to, żeby komuś pomóc, żeby pomóc człowiekowi czy dać pomoc dla schroniska, żeby nagłośnić jakąś sprawę, to było jego życie. Był właściwie taką jedną wielką interwencją. W dobrej sprawie - podkreślił Czarzasty.

Jak mówił marszałek, poseł Litewka koncentrował się na działaniach wspierających dzieci oraz zwierzęta. - Pomoc kierował w stronę dzieci chorych, w trudnej sytuacji - podkreślał Czarzasty, jako przykład podając "wszystkie sytuacje dotyczące szybkich zbiórek, kiedy pieniądze były konieczne tu i teraz". Dodał, że drugim priorytetem posła była "cała jego miłość do zwierząt, do psów, kotów, do przyrody w ogóle".

Tragicznie zmarły Łukasz Litewka miał 36 lat. Polacy znali go nie tylko jako posła, ale przede wszystkim jako zaangażowanego działacza charytatywnego, który dzielił się licznymi sukcesami na tym polu w mediach społecznościowych.

