Bezwzględny rozkaz Trumpa w cieśninie Ormuz. "Ostrzelać i zniszczyć"

Jak czytamy we wpisie prezydenta USA, w tej sprawie "nie ma miejsca na wahanie". Donald Trump przekazał, że oczyszczanie cieśniny Ormuz trwa, jednak działania muszą zostać zintensyfikowane.

Oświadczenie amerykańskiego przywódcy to kolejny krok w wojnie z Iranem, który w odpowiedzi na atak przeprowadzony 28 lutego zablokował cieśninę. Z kolei Stany Zjednoczone ogłosiły w połowie kwietnia rozpoczęcie blokady dla statków wpływających lub wypływających z irańskich portów.

W środę przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Ghaber Ghalibaf oświadczył, że otwarcie szlaku jest niemożliwe, ponieważ USA "rażąco naruszają" rozejm właśnie poprzez przez blokowanie portów. Prezydent Masud Pezeszkian dodał, że "hipokryzja" Waszyngtonu uniemożliwia zakończenie wojny.

We wtorek ogłoszono przedłużenie zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie, jednak nie określono, do kiedy ma obowiązywać. Jak informował Axios, Trump oczekuje od Teheranu przedstawienia propozycji własnego planu pokojowego maksymalnie w ciągu pięciu dni. Tymczasem następnego dnia Iran przeprowadził w cieśninie Ormuz ataki na trzy kontenerowce w cieśninie Ormuz, a dwa z nich zajął.

