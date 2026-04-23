Śmiertelny atak niedźwiedzia na Podkarpaciu. Nie żyje kobieta

Atak niedźwiedzia na Podkarpaciu. Nie żyje kobieta

Nie żyje kobieta, która w czwartek została zaatakowana w lesie przez niedźwiedzia - podał portal podkarpackich "Nowin", powołując się na informacje z lokalnej policji. Do tragicznego zdarzenia doszło w gminie Zagórz, w trudnym terenie, a kobieta była tam z dorosłym synem.

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek w miejscowości Płonna na Podkarpaciu. Około godziny 10:30 służy otrzymały informację o ataku niedźwiedzia na kobietę. Miało do niego dojść w kompleksie leśnym.

 

Na miejsce natychmiast wysłano ratowników. Niestety na pomoc kobiecie było już za późno. Rozległe obrażenia jakich doznała w wyniku ataku dzikiego zwierzęcia, okazały się śmiertelne.

 

Na miejsce zdarzenia przyjechali starosta sanocki Robert Pieszczoch oraz wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.

 

Lokalne media podają, że ofiara miała 58-latek i była w lesie z dorosłym synem. 

 

Artykuł jest aktualizowany.

 

 

 

WIDEO: Niemcy mieszają przy porcie w Świnoujściu? Wiceminister grzmi o "kłamcach"
Dawid Kryska / wka / polsatnews.pl
