Śmiertelny atak niedźwiedzia na Podkarpaciu. Nie żyje kobieta

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek w miejscowości Płonna na Podkarpaciu. Około godziny 10:30 służy otrzymały informację o ataku niedźwiedzia na kobietę. Miało do niego dojść w kompleksie leśnym.

Na miejsce natychmiast wysłano ratowników. Niestety na pomoc kobiecie było już za późno. Rozległe obrażenia jakich doznała w wyniku ataku dzikiego zwierzęcia, okazały się śmiertelne.

Na miejsce zdarzenia przyjechali starosta sanocki Robert Pieszczoch oraz wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.

Lokalne media podają, że ofiara miała 58-latek i była w lesie z dorosłym synem.

