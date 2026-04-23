Atak farbą na syna obalonego szacha Iranu. Jest nagranie
Reza Pahlawi, syn ostatniego szacha Iranu, został oblany farbą podczas wizyty w Berlinie. W sieci pojawiło się nagranie dokumentujące incydent. Jak przekazał niemiecki tygodnik "Die Zeit", Pahlawi przybył do stolicy Niemiec, aby wygłosić przemówienie na temat obecnej sytuacji w Iranie podczas konferencji prasowej.
Cyrus Reza Pahlawi jest synem Mohammada Rezy Pahlawiego - obalonego w 1979 r. ostatniego szacha Iranu. Mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych.
Tygodnik "Die Zeit" przekazał, że celem wizyty Pahlawiego były rozmowy polityczne. Tymczasem rzecznik niemieckiego rządu Stefan Kornelius poinformował, że nie przewidziano spotkań z synem szacha.
Do incydentu doszło, kiedy Reza Pahlawi zmierzał na konferencję prasową - nagranie dokumentujące zdarzenie udostępniono na platformie X.
Jego wizyta wywołała kontrowersje. Krytyka spłynęła ze strony zarówno polityków, jak i członków irańskiej diaspory. - Rząd niemiecki nie widzi powodu, by szukać z nim dialogu - powiedział w środę Kornelius, cytowany przez Politico. W związku z przybyciem Pahlawiego w Berlinie odbyły się demonstracje będące wyrazem zarówno poparcia, jak i sprzeciwu.
W planie wizyty znalazły się spotkania z członkami różnych frakcji parlamentarnych w Bundestagu, w tym z Arminem Laschetem, ekspertem CDU (Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej) ds. polityki zagranicznej.
- Jest jedyną znaną postacią opozycji. I dla wielu Irańczyków jest jedyną alternatywą dla reżimu mułłów - argumentował Laschet, cytowany przez "Die Zeit", broniąc spotkania z Pahlawim. Zdaniem polityka syn ostatniego szacha może przewodniczyć transformacji.
Kim jest Reza Pahlawi? "Chcę uczynić Iran znów wielkim"
Po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego, który zginął wskutek ataku USA i Izraela na Iran, Pahlawi oświadczył, że to on pokieruje zmianą władzy w Iranie. Syn obalonego szacha jest znaną postacią w zachodnich mediach, promowaną przez środowiska polityczne w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.
- Chcę uczynić Iran znów wielkim - oświadczył Pahlawi 28 marca na konferencji CPAC w Teksasie. Wezwał Amerykanów, by pozostali na obranym kursie wojennym i utorowali drogę Irańczykom, którzy "dokończą robotę".
Podczas jego przemówienia sala była pełna ludzi, a widownia skandowała: "Król Reza Pahlawi!", "Dziękujemy, Trump!", "USA!". Ocenił, że Republika Islamska "nie może się sama zreformować". - Nie da się zreformować (jadowitego - red.) węża - mówił. Dodał, że "trucizna jest w jego DNA".
"W imieniu milionów Irańczyków" Pahlawi podziękował Amerykanom za rozpoczętą 28 lutego operację. - Po raz pierwszy od niemal pół wieku Irańczycy mają szansę, by zakończyć ten reżim terroru i chaosu. Musimy dokończyć robotę. Ten reżim w całości musi upaść - oświadczył.
