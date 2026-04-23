Adam Małysz rezygnuje z funkcji prezesa. "Dla swojego zdrowia i spokoju"

Polska

Obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego (PZN) Adam Małysz zapowiedział, że w planowanych na czerwiec wyborach nie będzie się ubiegał o reelekcję. Jak uzasadnił, rezygnuje "dla swojego zdrowia i spokoju", gdyż ma odmienne wizje z częścią działaczy.

Portret Adama Małysza w kurtce zimowej, stojącego na tle skoczni narciarskiej nocą.
Facebook/Adam Małysz
Adam Małysz rezygnuje z funkcji, Apoloniusz Tajner chce wrócić

- Mamy trochę rozbieżne wizje. Nie chcę nic mówić na temat zarządu. Chcę dociągnąć rzeczy, które mam do zrobienia, a później mam swoje plany. Życzę nowej ekipie wszystkiego dobrego i powodzenia - powiedział Adam Małysz na łamach portalu "Przeglądu Sportowego".

 

Jak dodał, "mam nadziej, że wiele rzeczy, które zrobiliśmy, będzie kontynuowanych". - Nie mówię, że wszystkie, bo zawsze są plusy i minusy. Dla swojego zdrowia i spokoju wolę nie kandydować. Będę miał inne rzeczy do roboty" - uzupełnił były polski skoczek. 

Adam Małysz rezygnuje. Apoloniusz Tajner chce wrócić 

Niegdyś znakomity skoczek narciarski, czterokrotny medalista olimpijski i czterokrotny mistrz świata, kierował federacją przez ostatnie cztery lata. Wcześniej, od 2016 roku, działał jako dyrektor związku ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej. 

 

ZOBACZ: "Powinien wypłacić z własnej kieszeni". Minister wściekły na szefa PKOl

 

W 2022 roku był jedynym kandydatem i zastąpił Apoloniusza Tajnera, który funkcję prezesa sprawował 16 lat, ale na mocy ustawy o kadencyjności nie mógł wtedy ubiegać się o kolejną.

 

Z kolei teraz zapowiedział, że chce wrócić i będzie ponownie kandydował, co potwierdził w wypowiedziach medialnych. Były trener kadry skoczków narciarskich, współtwórca największych sukcesów Małysza aktualnie jest posłem na Sejm.

 

Według zapowiedzi Małysza 28 kwietnia zostaną ogłoszone składy sztabów i zawodników w poszczególnych kadrach narodowych. Kadencja obecnego zarządu PZN kończy się 13 czerwca

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Pełczyńska-Nałęcz w obronie prezydenta. Odpowiedziała Czarzastemu
kp/wka / PAP
Czytaj więcej
Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 