W środę pogodę w naszym kraju kontrolują wyże, co oznacza spokojną i przeważnie pogodną aurę, bez opadów - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Będzie też dość ciepło: miejscami w centrum i na północy do około 17 st. C. Podobne warunki zostaną z nami przez kilka najbliższych dni, jednak potem nadejdzie wyraźne pogorszenie.

Kilka cieplejszych dni z postępującą zmianą. Zacznie mocniej padać

Druga połowa tygodnia będzie równie ciepła, z dwucyfrowymi temperaturami w większości Polski. Przeważnie będzie od 11 do 15, a miejscami na zachodzie i południowym zachodzie do 17 st. C.

Ocieplenie nie będzie jednak miało przyjemnej oprawy. Stopniowo bowiem warunki będą się pogarszać.

IMGW Obecnie ocieplenie, z temperaturami dochodzącymi do 17 st. C, potrwa do pierwszej połowy weekendu

W czwartek na terenach podgórskich wrócą opady deszczu, a wyżej również deszczu ze śniegiem i śniegu. W piątek opadów będzie więcej: przelotne deszcze popadają również na północnym wschodzie i wschodzie.

Im bliżej weekendu, tym gorszej pogody powinniśmy się spodziewać. Zdecydowane załamanie nastąpi pod koniec tygodnia.

Wiosna przegra z zimą. Śnieg popada na nizinach

Sobota będzie ostatnim dniem ciepłego epizodu. Tego dnia będzie przeważnie od 13 do 17 st. C, jednak na Wybrzeżu da się już odczuć większy chłód - tam nie będzie więcej niż 8-10 st. C.

Tam, gdzie temperatury będą wyższe, pogoda nie pozwoli na cieszenie się tym faktem. Będzie pochmurnie, z przelotnymi opadami deszczu, w dodatku na północy powieje silny wiatr. Na północy porywy mogą osiągać do 65, a na samym Wybrzeżu nawet 75 km/h.

WXCHARTS Sobota będzie jeszcze dość ciepła, jednak od północy zacznie napływać zmiana, z ochłodzeniem i większymi opadami

W drugiej połowie weekendu musimy się liczyć z prawdziwym załamaniem pogody. Niedziela będzie znacznie chłodniejsza od soboty: na najcieplejszym południowym wschodzie możemy liczyć na maksymalnie około 13 st. C.

WXCHARTS W niedzielę z północy do Polski napłynie arktyczne powietrze, więc zrobi się zdecydowanie chłodniej

W większości kraju termometry pokażą od 7 do 11 st. C, a na terenach podgórskich będzie w ciągu dnia kilka stopni powyżej zera.

Miejscami wiosna ustąpi zimie: popada deszcz wymieszany ze śniegiem - nie tylko w górach, lecz również na nizinach, głównie na północnym wschodzie oraz na wschodzie. W górach popada sam śnieg.

WXCHARTS Cała wschodnia Polska w w niedzielę musi się przygotować na lokalne opady mokrego śniegu

Znowu trzeba będzie się mieć na baczności z powodu silnego wiatru, który miejscami może w porywach osiągać do 65 km/h.

Nieprzyjazna aura nie zniknie wraz z weekendem. Kolejne dni nie zapowiadają się najlepiej.

Deszcz i mokry śnieg prędko nie znikną. Na poprawę poczekamy

Duża część przyszłego tygodnia może wyglądać podobnie. Dni będą przeważnie pochmurne, z przelotnymi opadami deszczu, a lokalnie we wschodniej połowie kraju również deszczu ze śniegiem. Nieco lepiej będzie w zachodniej Polsce, gdzie miejscami powinno być sucho.

Tak może się prezentować aura niedługo po weekendzie, jednak powinniśmy się przygotować na to, że przelotne opady i lokalnie silniejszy wiatr mogą występować przez cały przyszły tydzień.

IMGW W niedzielę i przez kilka kolejnych dni we wschodniej połowie kraju na nizinach może padać deszcz i deszcz ze śniegiem

Możliwe, że aura nieznacznie poprawi się tuż przed przyszłym weekendem, kiedy do Polski znowu powinno z zachodu napłynąć cieplejsze powietrze. Temperatury znów mogą miejscami wzrosnąć do około 17 st. C, jednak we wschodniej Polsce cały czas aura może być nieprzyjazna i chłodniejsza.

Na większą i trwalszą poprawę pogody być może trzeba będzie poczekać do maja.

