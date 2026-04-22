Wyrzucił do śmieci 7 tys. euro. Poszukiwania trwały dwa dni
Włoscy policjanci pomogli odnaleźć pieniądze mężczyźnie, który przez przypadek wyrzucił do śmieci siedem tysięcy euro w gotówce. Chociaż poszukiwania trwały dwa dni, udało się odzyskać całą kwotę.
Do niecodziennego zdarzenia doszło kilka dni temu w Trieście na północy Włoch. Lokalny przedsiębiorca, właściciel kilku lokali gastronomicznych przez przypadek wyrzucił do śmietnika siedem tysięcy euro w gotówce.
Zapakowane w foliową torbę pieniądze pochodziły z utargu. Gdy tylko mężczyzna zorientował się co zrobił, próbował odnaleźć wyrzucone banknoty, jednak kosze zostały już opróżnione.
Zdesperowany biznesmen poprosił o pomoc w odzyskaniu zguby policjantów. W reakcji na jego prośbę o pomoc, karabinierzy skontaktowali się z kierownictwem firmy zajmującej się wywozem odpadów. Udało im się ustalić, który pojazd wywiózł śmieci z pojemnika, do którego trafiły pieniądze.
Śmieciarkę zatrzymano i zaczęły się poszukiwania cennej koperty w stercie odpadów. Gotówkę udało się odnaleźć po dwóch dniach. Banknoty na szczęście nie były zniszczone i cała suma wróciła do właściciela.
