Do niecodziennego zdarzenia doszło kilka dni temu w Trieście na północy Włoch. Lokalny przedsiębiorca, właściciel kilku lokali gastronomicznych przez przypadek wyrzucił do śmietnika siedem tysięcy euro w gotówce.

Kosztowna pomyłka. Wyrzucił do śmieci kilka tysięcy euro

Zapakowane w foliową torbę pieniądze pochodziły z utargu. Gdy tylko mężczyzna zorientował się co zrobił, próbował odnaleźć wyrzucone banknoty, jednak kosze zostały już opróżnione.

Zdesperowany biznesmen poprosił o pomoc w odzyskaniu zguby policjantów. W reakcji na jego prośbę o pomoc, karabinierzy skontaktowali się z kierownictwem firmy zajmującej się wywozem odpadów. Udało im się ustalić, który pojazd wywiózł śmieci z pojemnika, do którego trafiły pieniądze.

Śmieciarkę zatrzymano i zaczęły się poszukiwania cennej koperty w stercie odpadów. Gotówkę udało się odnaleźć po dwóch dniach. Banknoty na szczęście nie były zniszczone i cała suma wróciła do właściciela.

