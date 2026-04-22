Wstrząsające okoliczności wypadku w Pomorskiem. Nie żyje 24-latka

Do tragedii doszło około godz. 16.00. Policjanci z Kościerzyna otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 266 na odcinku Nowa Karczma - Skrzydłówko.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze podjęli próbę reanimacji 24-letniej kobiety. Mimo wysiłku ratowników ofiara zmarła.

Tragedia w Nowej Karczmie. Nie żyje 24-letnia kobieta

Według ustaleń policji tragedię zapoczątkowała utrata kontroli kierowcy nad walcem drogowym. "Po przybyciu funkcjonariusze ustalili, że 38-letni kierujący walcem drogowym podczas zjazdu ze wzniesienia stracił panowanie nad pojazdem" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie.



"(Walec - red.) uderzył w zaparkowany samochód marki VW Passat, a następnie w budkę oraz metalowe ogrodzenie, które uderzyło w 24-letnią kobietę" - przekazali funkcjonariusze.

Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora prowadzone były czynności procesowe. Służby dokonały oględzin miejsca zdarzenia, wykonała dokumentację fotograficzną oraz szkic. Przesłuchani zostali także świadkowie tragedii.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni