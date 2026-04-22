Wprowadzą nocną prohibicję. Ograniczenia w kolejnym polskim mieście

Nocny zakaz nie dotyczy - podobnie jak w innych miastach - barów, pubów i restauracji, gdzie napoje wyskokowe spożywane są na miejscu. - Liczymy, że spadnie ilość interwencji spowodowanych przez alkohol. Ludzie narzekali na to od lat - powiedział Michał Tyszkiewicz.

Przewodniczący ełckiej rady miasta przyznał, że od lat mieszkający w pobliżu sklepów, które do późnych godzin sprzedawały alkohol narzekali na hałasy, awantury, dochodziło w takich miejscach do interwencji policji.

Ełk wprowadza nocną prohibicję. Uchwała podjęta na prośbę komendanta policji

- Nie mamy w mieście całodobowego sklepu sprzedającego alkohol ale liczymy na to, że przy tych punktach, które do późna sprzedawały alkohol, zrobi się spokojniej - powiedział Tyszkiewicz.

Zgodnie z uchwałą sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem zakupu, będzie zakazana od 22:00 do 6:00. Ełccy radni podjęli uchwałę o nocnej prohibicji na prośbę miejscowego komendanta policji. Podjęcie uchwały poprzedziły konsultacje społeczne, których uczestnicy także w zdecydowanej większości opowiedzieli się za ograniczeniami.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych wprowadziło już ponad 200 samorządów w całym kraju. Nocna prohibicja (nieobejmująca restauracji, pubów itd.) obowiązuje m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie.

W warmińsko-mazurskim pionierem we wprowadzeniu nocnej prohibicji był Olsztyn. Tam samorząd ograniczenia wprowadził w 2018 roku. W regionie nocny zakaz sprzedaży alkoholu wprowadziły też Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Orneta, czy Gietrzwałd.

