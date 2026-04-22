Unijna pożyczka dla Ukrainy. Ogłoszono decyzję

Obie decyzje podjęte w środę były dotąd blokowane przez Węgry kierowane przez rząd ustępującego premiera Viktora Orbana. Budapeszt uzależniał poparcie pożyczki dla Ukrainy od naprawy rurociągu "Przyjaźń".

Zgodę dali w środę ambasadorowie krajów UE. Aby decyzja została formalnie przyjęta, musi zostać zatwierdzona przez rządy poszczególnych państw w procedurze pisemnej, która powinna zakończyć się w czwartek po południu.

Przełom w UE. Nowy pakiet pożyczki dla Ukrainy

Zarówno pożyczka dla Ukrainy, jak i nowe sankcje wobec Rosji wymagają jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich.

Na 20. pakiet sankcyjny nie zgadzała się także Słowacja. Nowe sankcje obejmują m.in. całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską.

Do przełomu doszło po ogłoszeniu we wtorek przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że naprawa rurociągu "Przyjaźń", zniszczonego w styczniu w wyniku rosyjskiego ataku, została zakończona. Według ukraińskiego przywódcy ropociąg, która dostarcza rosyjską ropę na Węgry i Słowację, może wznowić funkcjonowanie.

Ropociąg "Przyjaźń" wznowił działalność? "Tranzyt rozpoczęty"

W środę agencja AFP, powołując się na ukraińskie źródła energetyczne, przekazała, że tranzyt ropy naftowej przez Ukrainę na Węgry i Słowację został wznowiony. - O godzinie 12:35 (godz. 11:35 w Polsce) rozpoczęty został tranzyt ropy na odcinku ropociągu w Ukrainie – podało źródło agencji.

Węgierska spółka MOL poinformowała z kolei, że ukraiński operator "Przyjaźni", Ukrtransnafta, poinformował ją, iż zaczął otrzymywać z Białorusi ropę tym rurociągiem w południe. "MOL oczekuje, że pierwsze dostawy ropy naftowej po uruchomieniu ukraińskiego odcinka systemu dotrą na Węgry i Słowację najpóźniej jutro” – podała spółka w komunikacie.

Tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem "Przyjaźń" na Słowację i Węgry został wstrzymany pod koniec stycznia w wyniku uszkodzenia magistrali w rosyjskim ataku na zachodzie Ukrainy.

