W środowym wystąpieniu europejski komisarz ds. energii Dan Jørgensen przedstawił wyliczenia, według których europejski rachunek za import paliw kopalnych wzrósł od początku amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran o 24 mld euro.



- To ponad 500 milionów euro dziennie. Koszty te odczuwamy tu i teraz, w domach i firmach w całej Europie. Ale prawdziwy wpływ tego kryzysu jest długoterminowy. On ewoluuje. Jest nieprzewidywalny - powiedział Jørgensen.

W odpowiedzi Komisja Europejska opracowała program AccelerateEU, który ma w większym stopniu uniezależnić UE od dostaw paliw i energii z zewnątrz, ale także doraźnie zabezpieczyć europejskie gospodarstwa domowe przed wzrostem cen energii przez obniżenie podatków dzięki tzw. State Aid Temporary Framework.

Unia zezwoli na obniżenie rachunków. Możliwe tymczasowe obniżki podatków

Komisja Europejska na razie nie przedstawiła konkretnych ram obniżek podatków od energii elektrycznej. State Aid Temporary Framework zakłada jednak, że pomoc będzie miała charakter tymczasowy i interwencyjny.



"Komisja przyjmie State Aid Temporary Framework, które zapewnią rządom krajowym dodatkową elastyczność, w tym środki nadzwyczajne mające na celu wsparcie najbardziej narażonych sektorów gospodarki" - podała KE.

"Ochrona konsumentów, w tym przemysłu, przed wzrostem cen może obejmować ukierunkowane programy wsparcia dochodów, bony energetyczne i programy leasingu socjalnego, obniżki podatku akcyzowego na energię elektryczną dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji" - czytamy w komunikacie.

UE zezwoli obniżyć akcyzę i uruchomić bony energetyczne

Według analityków interwencyjne obniżenie podatków i opłat sieciowych może znacząco wpłynąć na wysokość rachunków, bo te stanowią około połowy wysokości comiesięcznych opłat.



"Propozycja zmniejszenia opłat sieciowych i podatkowych za energię elektryczną, które stanowią średnio w całej UE ponad 50 proc. rachunku gospodarstwa domowego, to szybki krok we właściwym kierunku" - ocenił dla "The Guardian" Louise Sunderland z organizacji pozarządowej Regulatory Assistance Project.



"Reformy te będą skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną wdrożone - a wiele rządów nie wykorzystało jeszcze swoich możliwości obniżenia podatków od energii elektrycznej" - stwierdził Sunderland.

