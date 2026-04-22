Trzy opcje dla Ukrainy, m.in. "odwrócone członkostwo" w UE. Kijów odpowiada

Z informacji, do których dotarł brytyjski dziennik "Financial Times" wynika, że Francja i Niemcy opowiedziały się za przyznaniem Ukrainie tzw. statusu pośredniego w Unii Europejskiej. Umożliwiłoby to częściową integrację ze Wspólnotą, ale bez podstawowych praw przysługujących pełnoprawnemu członkowi.

Ukraina w UE? Propozycje Francji i Niemiec

Według dziennikarzy chodzi o tzw. korzyści symboliczne na etapie przedakcesyjnym. Mowa więc o braku dostępu do głównych programów finansowych Unii Europejskiej oraz głosu przy podejmowaniu decyzji.

Niemcy proponują model "członkostwa stowarzyszonego", który umożliwiłby Ukrainie uczestnictwo w spotkaniach przywódców UE, ale bez wpływu na ich decyzje i bez automatycznego dostępu do budżetu. Z kolei Francja wspomina o "zintegrowanym statusie" Kijowa z UE, co także opóźniłoby dostęp do kluczowych unijnych funduszy, w tym dopłat w sekatorze rolnictwa.

ZOBACZ: Wielkie zmiany dla Ukraińców w Polsce. Tracą część świadczeń

Pomysł skomentował ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, który stwierdził, że jego kraj nie zaakceptuje "zastępczego członkostwa".

Wyraził przy tym nadzieję, że Ukraina wejdzie wkrótce do UE na pełnych prawach. - Dlatego konieczne jest skupienie się na podążaniu ścieżką spełniania wymagań i spełniania kryteriów wymaganych do przystąpienia do UE - powiedział cytowany przez agencję Unian.

Minister zdradził również, że podczas posiedzenia Rady UE, w którym uczestniczył, pojawiły się pozytywne sygnały dotyczące szeregu ustaw przyjętych przez ukraiński parlament, mających przybliżyć Ukrainę do członkostwa.

Ukraina chce do UE. Wołodymyr Zełenski podał datę

Warto przypomnieć, że ws. członkostwa w UE wypowiedział się niedawno prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina zrobi wszystko, by być gotowa do przystąpienia do Wspólnoty w 2027 r., a data wejścia do UE miałaby zostać zapisana w porozumieniu pokojowym z Rosją.

Proces akcesyjny Ukrainy blokują obecnie Węgry, które nie godzą się na otwarcie tzw. pierwszego klastra negocjacyjnego.

KE potwierdziła natomiast, że członkostwo Ukrainy jest dyskutowane jako jeden z warunków porozumienia pokojowego. - Akcesja Ukrainy jest rzeczywiście przedmiotem rozmów, ale na tym etapie nie można niczego przesądzić - powiedział rzecznik KE Guillaume Mercier.

ZOBACZ: Magyar o członkostwie Ukrainy w UE. Jasna deklaracja

Według źródła unijnego zwolenniczką zapisania w porozumieniu pokojowym konkretnej daty przystąpienia Ukrainy do UE jest Ursula von der Leyen. W tak krótkim czasie członkostwo Ukrainy musiałoby jednak zgodnie z tym założeniem być niepełne lub - jak nazywa to szefowa KE - "odwrócone".

"Członkostwo odwrócone" miałoby polegać na tym, że najpierw Ukraina zostałaby państwem członkowskim UE, a potem w miarę postępów reform dołączałaby do kolejnych obszarów unijnej współpracy takich jak polityka spójności, czy wspólna polityka rolna.

