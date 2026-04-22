"Teheran nie uznaje zawieszenia broni ogłoszonego przez Trumpa, ma pełne prawo go nie przestrzegać i będzie działał zgodnie ze swoimi interesami narodowymi" - to komunikat, który po decyzji amerykańskiego prezydenta wydała irańska telewizja rządowa IRIB.

Głos w sprawie zabrał także współpracownik przewodniczącego irańskiego parlamentu, Mahdi Mohammadi. "Przedłużenie broni przez Trumpa jest bez znaczenia. Pokonana strona nie może ustalać warunków" - stwierdził we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Iran odrzuca decyzję Trumpa. Nie zgadza się na zawieszenie broni

"Kontynuacja blokady morskiej nie różni się od bombardowań i wymaga reakcji militarnej" - napisał Mahdi Mohammadi, dodając, że przedłużenie zawieszenia broni jest jednocześnie przedłużeniem przygotowywania się Amerykanów do "niespodziewanego ataku".

"Czas, by Iran przejął inicjatywę" - podsumował.

Agencja Reutera, powołując się na słowa wysokiego rangą irańskiego urzędnika przekazała, że Pakistan próbuje przekonać USA do zniesienia blokady morskiej oraz uwolnienia irańskiego kontenerowca Touska, zajętego wraz z załogą przez amerykańskie siły w niedzielę.

Donald Trump przedłuża rozejm. "Iran jest poważnie podzielony"

Zawieszenie broni pomiędzy Iranem a USA zawarte 8 kwietnia miało początkowo przestać obowiązywać w nocy z wtorku na środę. We wtorek wieczorem Donald Trump poinformował jednak, że podjął decyzję o jego przedłużeniu. Postanowienie miało być wynikiem apeli ze strony pakistańskiego rządu.

"W związku z tym, że rząd Iranu jest poważnie podzielony - co nie jest zaskoczeniem - oraz na prośbę szefa sztabu armii Pakistanu Asima Munira i premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa, poproszono nas o wstrzymanie się z atakiem na Iran do czasu, aż przywódcy i przedstawiciele tego kraju przedstawią wspólną propozycję" - napisał amerykański prezydent.

Jednocześnie Trump napisał w swoim serwisie Truth Social, że amerykańskie siły zbrojne zostały zobowiązane do kontynuacji blokady morskiej oraz "zachowania gotowości i zdolności operacyjnej we wszystkich aspektach". Zawieszeni broni ma - według przywódcy - trwać do czasu przedłożenia przez władze Iranu propozycji negocjacji.

