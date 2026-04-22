Do tragicznego zdarzenia doszło w środę przed godziną 14.00 na linii kolejowej między Goleniowem a Mostami. Pociąg relacji Szczecin Główny - Koszalin potrącił dwie nastolatki, które znalazły się na torach.

- Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanych nastolatek w wieku ok. 15-16 lat - poinformowała rzecznika prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz.

Tragedia na torach. Pociąg potrącił dwie osoby. Jedna z nich zginęła

- Jedna z nich poniosła śmierć na miejscu. Zgon nastąpił przed przybyciem ZRM - dodała. Jak przekazała rzeczniczka, druga nastolatka - w stanie ogólnym ciężkim z urazem głowy i brzucha - po dokonaniu niezbędnych czynności ratunkowych została przekazana na pokład LPR.

- Na miejscu policjanci wykonują szczegółowe oględziny - powiedziała polsatnews.pl oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie sierż. Martyna Kowalska.

Ruch pociągów na linii z Goleniowa do Koszalina został wstrzymany do czasu zakończenia działań służb. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową.

Na miejsce wypadku przybył dyrektor szczecińskiego oddziału Polregio Andrzej Chańko. W rozmowie z PAP wyjaśnił, że organizowana jest ewakuacja ok. 100 podróżnych.

- Drużyna konduktorska prawdopodobnie przeprowadzi ich 700-800 metrów przez las, do najbliższego miejsca, gdzie mogą podjechać autobusy – powiedział Chańko.

