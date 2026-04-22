Nastolatki potrącone przez pociąg. Tragedia na torach w Zachodniopomorskiem

Pociąg jadący na trasie między Goleniowem a Mostami w Zachodniopomorskiem potrącił dwie nastolatki. Jedna z nich zginęła, stan drugiej jest ciężki - została ona przetransportowana do szpitala w Szczecinie. Ruch pociągów został wstrzymany.

Tragiczne zdarzenie na torach w okolicach Goleniowa. Policja ustala okoliczności

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę przed godziną 14.00 na linii kolejowej między Goleniowem a Mostami. Pociąg relacji Szczecin Główny - Koszalin potrącił dwie nastolatki, które znalazły się na torach. 

 

- Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanych nastolatek w wieku ok. 15-16 lat - poinformowała rzecznika prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz.

 

- Jedna z nich poniosła śmierć na miejscu. Zgon nastąpił przed przybyciem ZRM - dodała. Jak przekazała rzeczniczka, druga nastolatka - w stanie ogólnym ciężkim z urazem głowy i brzucha - po dokonaniu niezbędnych czynności ratunkowych została przekazana na pokład LPR.

 

- Na miejscu policjanci wykonują szczegółowe oględziny - powiedziała polsatnews.pl oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie sierż. Martyna Kowalska.  

 

Ruch pociągów na linii z Goleniowa do Koszalina został wstrzymany do czasu zakończenia działań służb. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową.

 

Na miejsce wypadku przybył dyrektor szczecińskiego oddziału Polregio Andrzej Chańko. W rozmowie z PAP wyjaśnił, że organizowana jest ewakuacja ok. 100 podróżnych.

 

- Drużyna konduktorska prawdopodobnie przeprowadzi ich 700-800 metrów przez las, do najbliższego miejsca, gdzie mogą podjechać autobusy – powiedział Chańko.

 

Michał Blus / polsatnews.pl
