W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Donald Tusk z okazji 69. urodziny zaprezentował swoje codzienne obowiązki, ale też zdjęcia z przeszłości oraz podziękował Polakom za zaufanie.

Poruszenie w sieci wzbudziła część, w której premier przegląda teczkę zawierającą dokument. Po zmianie ujęcia widzimy, że na papierze kancelarii premiera zapisana została odręczna notatka o treści "Rekonstrukcja kwiecień '26".

Dziękuję za największy prezent, Wasze zaufanie ❤️🇵🇱 pic.twitter.com/KW83iiAEBI — Donald Tusk (@donaldtusk) April 22, 2026

Próbę potwierdzenia, czy mamy do czynienia z dowcipem, czy z zapowiedzią rządowego przemeblowania podjęli dziennikarze Interii. Nie udało się jednak skontaktować ani z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką, ani z szefem KPRM Janem Grabcem. Udało się natomiast porozmawiać z eurodeputowanym Krzysztofem Brejzą.



- Dzisiaj świętujemy urodziny wyjątkowego człowieka. Pan premier kończy 69 lat i dźwiga na barkach bardzo dużą odpowiedzialność. Dba o wolną i demokratyczną Polskę w niezwykle trudnych geopolitycznie czasach - przekazał w rozmowie z Interią europoseł KO Krzysztof Brejza.



Pytany o ewentualną rekonstrukcję dodał: - A to już proszę pytać o to pana premiera. Pan premier ma świetny zmysł polityczny i wie najlepiej jak pokierować rządem.

Choć oczywiście zamieszczenie takiego komunikatu może być ze strony premiera żartem, to nie zabrakło komentarzy sugerujących, kogo Donald Tusk ma zamiar zdymisjonować. Janusz Cieszyński z PiS pokusił się nawet o przeróbkę, w której pod notatką znalazły się nazwiska minister zdrowia Jolanty Sobierańskie-Grendy i minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.

Kwestia wotum nieufności miała być jednym z zagadnień poruszanych podczas spotkania Donalda Tuska z liderką Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Po rozłamie w partii i utworzeniu przez minister klimatu koła Centrum, jej byli koledzy chcą odwołania, na co nie zgadza się premier. Pod wnioskiem Konfederacji o wotum nieufności dla Hennig-Kloski podpisało się ok. stu posłów opozycji.

Do Sejmu wpłynął także wniosek o wotum nieufności dla minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Dokumentem złożonym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości pod koniec kwietnia ma zająć się sejmowa komisja zdrowia. We wtorek na antenie Polsat News poparcie dla wniosku odwołanie minister zdrowia wyraził współprzewodniczący Razem Adrian Zandberg.

