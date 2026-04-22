W środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez rosyjskie agencje prasowe zapewnił, że przywódca Rosji Władimir Putin jest gotowy na spotkanie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem w każdej chwili, jeśli odbędzie się ono w Moskwie.

- Najważniejszy jest cel tego spotkania. Po co mieliby się spotykać? Putin powiedział, że jest gotowy na spotkanie w Moskwie w każdej chwili - podkreślił w rozmowie z rosyjską telewizją państwową.

- Najważniejsze, żeby istniał powód do spotkania i żeby spotkanie było produktywne. A jego celem może być jedynie sfinalizowanie porozumień - dodał.

Spotkanie Putin-Zełenski? Rosja wskazuje Moskwę, Ukraina - Turcję

Prezydenci Władimir Putin i Wołodymir Zełenski nie spotkali się osobiście od pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Później wielokrotnie odbywały się negocjacje między krajami na różnych szczeblach, jednak nigdy na poziomie prezydenckim.

Ukraiński przywódca wielokrotnie deklarował, że chce spotkać się z Putinem. Ostatnio strona ukraińska wysunęła taką propozycję w ubiegłym tygodniu.

- Jesteśmy gotowi na spotkanie liderów w Turcji w formacie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - Putin - powiedział podczas Anatolijskiego Forum Dyplomatycznego w Turcji minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Według szefa ukraińskiej dyplomacji w rozmowach mogliby wziąć udział również prezydenci Recep Erdogan i Donald Trump. - Turcja odgrywa ważną rolę w wysiłkach na rzecz pokoju - przekazał Sybiha.

Moskwa od miesięcy stoi na stanowisku, że Putin jest gotowy na rozmowy, muszą się one jednak odbyć w stolicy Rosji. Na to jednak nie zgadza się stanowczo Ukraina. Z kolei pod "porozumieniem" w rozumieniu Kremla kryje się m.in. wycofanie ukraińskich wojsk z kontrolowanych przez nie terytoriów, demilitaryzacja Ukrainy i obalenie Wołodymyra Zełenskiego.

