W opublikowanym w środę komunikacie prok. Anna Adamiak wyjaśnia, że przedmiotem śledztwa są objęte postępowania polegające, m.in. na "ułatwieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

Spór o sędziów TK. Prokuratura wszczyna śledztwo

Śledztwo obejmuje także "złośliwe i uporczywego naruszania praw pracowniczych poprzez niezapewnienie czterem sędziom Trybunału Konstytucyjnego warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu, nieprzydzielanie im spraw oraz niedopełnianie formalności związanych z ich zatrudnieniem jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a w konsekwencji uniemożliwienie im podjęcia działalności orzeczniczej".

Prok. Adamiak przekazała, że podstawą wszczęcia postępowania było "uzyskanie dowodów w ramach postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego w związku z poleceniem Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka" oraz "zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożone przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka".

Według prokuratora uzyskane informacje "wskazują na wystąpienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa".

Spór o ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Na początku kwietnia prezydent odebrał ślubowania od dwojga spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm sędziów TK - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka.

Nie odebrał go od czworga pozostałych: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy i Anny Korwin-Piotrowskiej. Tych czworo sędziów złożyło później ślubowanie w Sejmie z formułą, że robią to "wobec prezydenta".

Ślubowanie ponownie złożyło też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta na biurze podawczym KPRP.

W ubiegłym tygodniu w Kanale Zero prezydent Karol Nawrocki powiedział, że zastrzeżenia proceduralne dotyczyły wszystkich sześciu wybranych przez Sejm sędziów TK, a "wybrał i zaprzysiągł" dwójkę z nich, by "zagwarantować funkcjonowanie". TK. Dodał, że do zaprzysiężenia pozostałych "z całą pewnością by doszło", gdyby nie "cyrk, który odbył się w Sejmie".

Dwoje sędziów, od których ślubowanie odebrał prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, objęło urzędy w TK. Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni