"NATO przechwyciło rosyjskie bombowce strategiczne i myśliwce, które przeleciały nad Morzem Bałtyckim w poniedziałek, co stanowiło zdecydowany pokaz siły powietrznej na wschodniej flance Sojuszu" - przypomina serwis Euro News.

Morze Bałtyckie. Rosyjskie bombowce przechwycone. Poderwano myśliwce kilku państw NATO

W przechwyceniu rosyjskich maszyn brały udział francuskie myśliwce Rafale, które w ramach misji Baltic Air Policing od końca marca stacjonują w litewskiej bazie w Szawlach. Francuzi są wspierani przez rumuńskie F-16, które również zostały poderwane.

"Myśliwce uzbrojone w pociski powietrze-powietrze dołączyły do odrzutowców ze Szwecji, Finlandii, Polski, Danii i Rumunii" - czytamy.

📍Lituanie | Les Rafale 🇫🇷 déployés dans le cadre de Baltic Air Policing sont intervenus à deux reprises le même jour sous très court préavis



✅ Réactivité maximale pour la protection du territoire de l’Alliance



Ich misja polegała na kontrolowaniu przelotu nad Bałtykiem dwóch strategicznych bombowców Tu-22M3, które mogą przenosić środki rażenia uzbrojone w głowice nuklearne. Maszyny były eskortowane w sumie przez około 10 wielozadaniowych Su-30 i Su-35, które na zmianę eskortowały bombowce dalekiego zasięgu.

Rosyjska aktywność nad Bałtykiem

Resort obrony Rosji poinformował, że lot odbywał się w przestrzeni powietrznej nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego i trwał cztery godziny.

"Załogi lotnictwa dalekiego zasięgu regularnie wykonują loty nad neutralnymi wodami Arktyki, północnego Atlantyku, Oceanu Spokojnego, a także Morza Bałtyckiego i Czarnego. Wszystkie loty samolotów Rosyjskich Sił Kosmicznych odbywają się w ścisłej zgodności z międzynarodowymi zasadami korzystania z przestrzeni powietrznej" - stwierdzono w komunikacie strony rosyjskiej.

Rosjanie w ostatnich dniach prowadzą wzmożoną aktywność w rejonie Bałtyku. Litewski resort obrony poinformował, że od 13 do 19 kwietnia myśliwce NATO czterokrotnie przechwytywały maszyny sił rosyjskich, które "naruszały zasady" poprzez brak planu lotu i wyłączone transpondery.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni