Rosyjski "pokaz siły" nad Morzem Bałtyckim. Wiele poderwanych samolotów NATO
Rosjanie w ostatnim czasie prowadzą wzmożoną aktywność nad wodami Morza Bałtyckiego, a przelot dwóch bombowców strategicznych, eskortowanych przez około 10 samolotów wielozadaniowych spowodował zaangażowanie lotnictwa kilku państw NATO na wschodniej flance. Litewski resort obrony przekazał, że od 13 kwietnia podjęto kilka takich interwencji.
"NATO przechwyciło rosyjskie bombowce strategiczne i myśliwce, które przeleciały nad Morzem Bałtyckim w poniedziałek, co stanowiło zdecydowany pokaz siły powietrznej na wschodniej flance Sojuszu" - przypomina serwis Euro News.
Morze Bałtyckie. Rosyjskie bombowce przechwycone. Poderwano myśliwce kilku państw NATO
W przechwyceniu rosyjskich maszyn brały udział francuskie myśliwce Rafale, które w ramach misji Baltic Air Policing od końca marca stacjonują w litewskiej bazie w Szawlach. Francuzi są wspierani przez rumuńskie F-16, które również zostały poderwane.
"Myśliwce uzbrojone w pociski powietrze-powietrze dołączyły do odrzutowców ze Szwecji, Finlandii, Polski, Danii i Rumunii" - czytamy.
Ich misja polegała na kontrolowaniu przelotu nad Bałtykiem dwóch strategicznych bombowców Tu-22M3, które mogą przenosić środki rażenia uzbrojone w głowice nuklearne. Maszyny były eskortowane w sumie przez około 10 wielozadaniowych Su-30 i Su-35, które na zmianę eskortowały bombowce dalekiego zasięgu.
Rosyjska aktywność nad Bałtykiem
Resort obrony Rosji poinformował, że lot odbywał się w przestrzeni powietrznej nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego i trwał cztery godziny.
"Załogi lotnictwa dalekiego zasięgu regularnie wykonują loty nad neutralnymi wodami Arktyki, północnego Atlantyku, Oceanu Spokojnego, a także Morza Bałtyckiego i Czarnego. Wszystkie loty samolotów Rosyjskich Sił Kosmicznych odbywają się w ścisłej zgodności z międzynarodowymi zasadami korzystania z przestrzeni powietrznej" - stwierdzono w komunikacie strony rosyjskiej.
Rosjanie w ostatnich dniach prowadzą wzmożoną aktywność w rejonie Bałtyku. Litewski resort obrony poinformował, że od 13 do 19 kwietnia myśliwce NATO czterokrotnie przechwytywały maszyny sił rosyjskich, które "naruszały zasady" poprzez brak planu lotu i wyłączone transpondery.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej