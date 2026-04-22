Wstrzymają dostawy ropy do Niemiec. Polska oferuje pomoc

Agencja Reutera, powołując się na trzy źródła branżowe, poinformowała we wtorek, że Rosja szykuje się do wstrzymania 1 maja dostaw ropy naftowej z Kazachstanu do Niemiec przez rurociąg "Przyjaźń". Źródła podały, że Kazachstanowi i Niemcom przesłano nowy grafik eksportu ropy.

W środę ministerstwo gospodarki Niemiec odniosło się do tych doniesień. Zgodnie z komunikatem resortu strona niemiecka została poinformowana przez Rosnieft, czyli właściciela rafinerii, o wstrzymaniu dostaw kazachskiej ropy od maja. Ministerstwo podkreśliło, że nie otrzymało w tej sprawie potwierdzenia od rosyjskiego rządu.

"Rosnieft Deutschland obecnie ocenia skutki tej sytuacji i dostosuje się do wszelkich nowych okoliczności" – przekazało niemieckie ministerstwo gospodarki. Jak zapewniono, "mają zostać wykorzystane dostępne opcje, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw w Niemczech".

Resort podkreślił, że brak dostaw ropy z Kazachstanu nie „zagraża ostatecznie bezpieczeństwu dostaw produktów naftowych w Niemczech”.

W przypadku wstrzymania tłoczenia ropy rurociągiem Przyjaźń do Niemiec polskie przedsiębiorstwo PERN jest w stanie pomóc tłoczeniem z gdańskiego Naftoportu. O tym poinformował rzecznik tej spółki Paweł Łukaszewicz.

- Na razie PERN nie otrzymał informacji o planowanych na maj tłoczeniach - powiedział. Wyjaśnił przy tym, że harmonogram tłoczeń surowca rurociągiem "Przyjaźń" przez Polskę na dany miesiąc jest ustalany wcześniej - w przypadku tłoczeń planowanych na maj powinien być znany do końca kwietnia lub na przełomie kwietnia i maja.

- Gdyby nastąpiło wstrzymanie tłoczenia ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń" do Niemiec, a któryś z udziałowców niemieckich rafinerii, przy czym nie byłby to podmiot rosyjski, byłby zainteresowany dostawami surowca, jak Shell czy Eni, to PERN jest w stanie pomóc tłoczeniami z gdańskiego Naftoportu - zapewnił Łukaszewicz.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział z kolei na wtorkowej konferencji prasowej, że nie wiadomo mu o planach wstrzymania eksportu ropy. - Spróbujemy to sprawdzić - dodał.

Kazachstan dostarczał w 2025 roku Niemcom rurociągiem "Przyjaźń" około 43 tys. baryłek ropy naftowej dziennie, co stanowiło wzrost o 44 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Surowiec jest transportowany do Niemiec północną nitką magistrali "Przyjaźni", która biegnie przez Polskę.

Po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku władze Niemiec objęły powiernictwem niemiecki oddział Rosnieftu. Rosyjski podmiot ma udziały w trzech niemieckich rafineriach, w tym w zakładach w Schwedt, które są głównym dostawcą wyrobów ropopochodnych w Berlinie i Brandenburgii. Amerykański resort finansów opublikował w marcu licencję, która wyłącza niemiecką spółkę zależną Rosnieft z sankcji, nałożonych przez USA na Rosję.

