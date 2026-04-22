Zgodnie z opublikowanym dekretem, obecnie uniwersytet będzie nosił nazwę Akademii Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej im. F. E. Dzierżyńskiego. Dokument wchodzi w życie 22 kwietnia - przekazała rosyjska agencja TASS.

W oficjalnym komunikacie, opublikowanym na stronie rosyjskich aktów prawnych, polski rewolucjonista został określony mianem "radzieckiego męża stanu".

Rosja przywraca kult ZSRR. Dzierżyński patronem akademii FSB

Feliks Edmundowicz Dzierżyński urodził się w polskiej rodzinie w 1877 roku. Był jedną z czołowych postaci tzw. czerwonego terroru - okresu nasilonego terroru i prześladowań stosowanych przez bolszewików w Rosji w latach 1918-1922.

Dzierżyński, współodpowiedzialny za brutalne represje, zyskał miano "krwawego Feliksa". Po przewrocie bolszewickim Dzierżyński odpowiadał za organizację służb specjalnych, stał m.in. na czele tajnej policji politycznej Czeka.

ZOBACZ: Kraj Europy postawił się Rosji. Moskwa grzmi

Należał do ścisłego kierownictwa partii komunistycznej, miał więc bliskie stosunki z Włodzimierzem Leninem. Jego kult w naszym kraju zakończył się wraz z upadkiem PRL, nadal jednak trwa na Białorusi i Rosji. Kilka lat temu w Moskwie odsłonięto pomnik tej niechlubnie zapisanej w dziejach Polski postaci.

Nazwanie imieniem Dzierżyńskiego rosyjskiej akademii służb specjalnych wpisuje się w rosyjską politykę przywracania pamięci o czołowych działaczach radzieckich.

