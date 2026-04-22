Państwa arabskie zdecydowały. Mają żądania do Iranu

W rezolucji przyjętej na koniec wtorkowego spotkania, któremu przewodniczył Bahrajn, stwierdzono, że Iran ponosi "pełną odpowiedzialność" za ataki wymierzone w Arabię Saudyjską, Bahrajn, Irak, Jordanię, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz "jest zobowiązany na mocy prawa międzynarodowego do zapewnienia pełnej rekompensaty za wszystkie wynikające z tego straty i szkody".

Potępiono również zamknięcie cieśniny Ormuz oraz groźby zamknięcia cieśniny Bab al-Mandab, która prowadzi z Morza Czerwonego do Zatoki Adeńskiej. Stwierdzono, że takie działania "naruszają prawo międzynarodowe i zasadę swobody żeglugi".

Teheran chciał odszkodowań od państw arabskich. Dostał odpowiedź

- Działania Iranu zakłóciły ruch morski, zagroziły bezpieczeństwu energetycznemu oraz dostawom żywności i leków, a także zaszkodziły światowemu handlowi i gospodarce światowej - stwierdził minister spraw zagranicznych Bahrajnu Abdullatif Al Zajani. Dodał, że Iran musi również ponieść konsekwencje za skutki zamknięcia cieśniny Ormuz dla międzynarodowej żeglugi.

W odpowiedzi na rozpoczętą 28 lutego przez Izrael i USA wojnę z Iranem, władze w Teheranie m.in. wprowadziły blokadę cieśniny Ormuz - głównego szlaku transportu ropy naftowej z krajów Zatoki Perskiej. W jej efekcie ceny surowca gwałtownie wzrosły, a sprawa trwałego odblokowania Ormuzu pozostaje jednym z głównych tematów negocjacji między Iranem i USA. W ramach odwetu Iran atakował też cele związane z USA w państwach Bliskiego Wschodu, a szczególnie położonych nad Zatoką Perską.

Agencja Anatolia przypomniała, że na początku miesiąca irańskie władze zażądały odszkodowań od Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Jordanii, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich za "udział tych państw w wojnie przeciwko Iranowi".

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że przedłuży wprowadzone dwa tygodnie temu zawieszenie broni z Iranem do czasu złożenia przez Teheran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat. Zapowiedział zarazem utrzymanie blokady irańskich portów.

