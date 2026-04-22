Państwa arabskie zdecydowały. Mają żądania do Iranu
Liga Państwa Arabskich z żądaniami wobec Iranu. Szefowie dyplomacji tej organizacji przyjęli rezolucję, w której stwierdzono, że Teheran jest zobowiązany do wypłaty odszkodowań za szkody wywołane przez irańskie ataki na państwa arabskie oraz zamknięcie cieśniny Ormuz. Wcześniej Iran wysunął podobne żądania wobec państw arabskich za "udział w wojnie" przeciwko niemu.
W rezolucji przyjętej na koniec wtorkowego spotkania, któremu przewodniczył Bahrajn, stwierdzono, że Iran ponosi "pełną odpowiedzialność" za ataki wymierzone w Arabię Saudyjską, Bahrajn, Irak, Jordanię, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz "jest zobowiązany na mocy prawa międzynarodowego do zapewnienia pełnej rekompensaty za wszystkie wynikające z tego straty i szkody".
Potępiono również zamknięcie cieśniny Ormuz oraz groźby zamknięcia cieśniny Bab al-Mandab, która prowadzi z Morza Czerwonego do Zatoki Adeńskiej. Stwierdzono, że takie działania "naruszają prawo międzynarodowe i zasadę swobody żeglugi".
Teheran chciał odszkodowań od państw arabskich. Dostał odpowiedź
- Działania Iranu zakłóciły ruch morski, zagroziły bezpieczeństwu energetycznemu oraz dostawom żywności i leków, a także zaszkodziły światowemu handlowi i gospodarce światowej - stwierdził minister spraw zagranicznych Bahrajnu Abdullatif Al Zajani. Dodał, że Iran musi również ponieść konsekwencje za skutki zamknięcia cieśniny Ormuz dla międzynarodowej żeglugi.
W odpowiedzi na rozpoczętą 28 lutego przez Izrael i USA wojnę z Iranem, władze w Teheranie m.in. wprowadziły blokadę cieśniny Ormuz - głównego szlaku transportu ropy naftowej z krajów Zatoki Perskiej. W jej efekcie ceny surowca gwałtownie wzrosły, a sprawa trwałego odblokowania Ormuzu pozostaje jednym z głównych tematów negocjacji między Iranem i USA. W ramach odwetu Iran atakował też cele związane z USA w państwach Bliskiego Wschodu, a szczególnie położonych nad Zatoką Perską.
Agencja Anatolia przypomniała, że na początku miesiąca irańskie władze zażądały odszkodowań od Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Jordanii, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich za "udział tych państw w wojnie przeciwko Iranowi".
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że przedłuży wprowadzone dwa tygodnie temu zawieszenie broni z Iranem do czasu złożenia przez Teheran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat. Zapowiedział zarazem utrzymanie blokady irańskich portów.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej