Od poniedziałku szpitale powiatowe protestują przeciwko niewystarczającym nakładom na służbę zdrowia. W "Punkt Widzenia Szubartowicza" gospodarz pytał o propozycje rozwiązania problemów NFZ gości - posła PiS Jarosława Sellina oraz Dorotę Łobodę z Koalicji Obywatelskiej.

Według Jarosława Sellina punktem wyjścia dla naprawy systemu publicznej opieki zdrowotnej powinien być stopniowy wzrost nakładów w stosunku do PKB.

- Musimy odważnie podjąć decyzję, że nie siedem procent PKB, ale dwucyfrowa liczba - stopniowo do niej dojść - powiedział Sellin.

- Po drugie bardzo ścisłe rozdzielenie służby publicznej od prywatnej. Nie ma tak, że lekarz pracuje i tu i tu. I tu na przykład, w publicznej, mówi, że coś tam zrobi, ale w sprawie specjalistycznej czy kolejnych porad lub zabiegów - proszę przyjść do prywatnego gabinetu - stwierdził poseł PiS.

Zapaść w systemie zdrowia. Jarosław Sellin: Potrzebna dwucyfrowa liczba

Według polityka Prawa i Sprawiedliwości dyskusja nad poprawą kondycji szpitali powiatowych powinna rozpocząć się od debaty o wynagrodzeniach lekarzy.

- Na pewno o wynagrodzeniach medyków trzeba porozmawiać poważnie. Na pewno trzeba porozmawiać o nowych wycenach procedur medycznych i to wszystko zbalansować - wyliczał poseł PiS. - Nie może być tak, żeby jakiś powiat w ogóle nie miał szpitala - zaznaczył Jarosław Sellin.

Na propozycje odpowiedziała Dorota Łoboda, twierdząc, że system opieki zdrowotnej to problem każdego kolejnego rządu.

- Ochrona zdrowia jest wyzwanie, przed którym staje każdy rząd. I tak, ma pan rację, że każdy rząd ma ból głowy związany z ochronę zdrowia z nakładami na ochronę zdrowia. Nieprawdą jest oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość radziło sobie znakomicie, i że nie było zadłużenia. Było, ono rosło - stwierdziła posłanka KO.

- Żeby dołożyć pieniądze do ochrony zdrowia, to z czegoś trzeba je zabrać. Nie wiem - z edukacji? Z obronności? Nikt nie przewidywał, że będziemy w krótkim czasie wydawać blisko 5 proc. PKB na obronność i to nie jest tak, że możemy te pieniądze zabrać - powiedziała poseł KO, twierdząc, że konieczna jest restrukturyzacja sieci szpitali.

- Jeśli mamy w odległości 20 km dwa szpitale, to w jednym będzie oddział chirurgii, w drugim okulistyka. W tym ginekologia, w tym opieka długoterminowa. W tym momencie mamy taką sytuację, że bardzo często w blisko położonych od siebie szpitalach dublują się oddziały i to wiąże się i z podkupywaniem lekarzy i dawaniem im absurdalnie czasem wysokich pensji - powiedziała poseł KO.

Restrukturyzacja szpitali. Łoboda: Każdy rząd ma ból głowy związany z ochroną zdrowia

W ocenie Jarosława Sellina aktualna polityka rządu względem systemu opieki zdrowotnej zmierza do jego prywatyzacji.

- Moim zdaniem wizja pod obecną władzą się rysuje - to ma być wzmocnienie prywatnej służby zdrowia, jak najwięcej usług przesuniętych do prywatnej służby zdrowia poprzez właśnie bankructwa szpitali - powiedział poseł PiS.

- Nie jesteśmy Konfederacją - wtrąciła Dorota Łoboda.

- Nawet obecnej pani minister się wyrwało w spontanicznej wypowiedzi, że dobrze byłoby, aby ludzie płacili za każdą usługę medyczną, a potem szli o zwrot tych pieniędzy do ZUS-u - stwierdził Sellin.

