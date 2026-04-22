Odkrycia dokonali badacze z hiszpańsko-egipskiej misji prowadzonej przez Uniwersytet w Barcelonie i Instytut Starożytnego Bliskiego Wschodu w Al-Bahnasie. Dokonano go w tzw. grobowcu 65 stanowiska w Oksyrynchosie, ok. 190 km na południe od Kairu.

W kompleksie natrafiono na kilka mumii z okresu rzymskiego, owiniętych w bandaże z geometrycznymi wzorami. Zdobienia zachowały żywe kolory.

Egipt. Fragment Iliady pochowany wraz z mumią

W grobowcu odnaleziono także wykonane z drewna polichromowane sarkofagi, kawałek miedzi i trzy cienkie złote płyty. Przedmioty pozostały w nim pomimo tego, że jeszcze w starożytności został splądrowany przez rabusi.

Najciekawszym znaleziskiem w kompleksie był fragment papirusu z zapisanym fragmentem drugiej pieśni Iliady - epickiego poematu datowanego na VIII/VII w. p.n.e., którego autorstwo przypisuje się Homerowi. Znajdował się tuż obok jednej z mumii.

ZOBACZ: Nowe, efektowne muzeum, a deszcz wdarł się do środka? Zarządca zabrał głos

Odkryty fragment znany jest jako "Katalog Okrętów" - kilkusetwierszowy spis wojsk achajskich obejmujący ok. 1186 statków i ponad 100 tys. żołnierzy - oddziałów, które wypłynęły do Troi. Eksperci podkreślają, że obecność papirusu w miejscu pochówku jest znaczącym dowodem na rozprzestrzenianie się literatury greckiej w Egipcie w okresie ptolemejskim.

Egipski minister turystyki i zabytków Sherif Fathy wskazywał, że odkrycie w Oksyrynchosie stanowi kolejny punkt w bogatym dorobku archeologicznym prowincji Al-Minja. Sekretarz generalny Najwyższej Rady Starożytności Hesham Al Leizy stwierdził natomiast, że stanowisko dostarcza nowych informacji na temat rytuałów pogrzebowych w czasie, gdy Egiptem rządzili Rzymianie.

Źródło: Euronews

