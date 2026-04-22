- Wróg nie rezygnuje z prób ofensywy i zamierza zająć nie tylko Donbas, ale całą Ukrainę - powiedział naczelny dowódca ukraińskiej armii po środowym posiedzeniu Wojskowej Rady Eksperckiej ARES, w której wzięli udział generałowie ze Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Choć generał Syrski mógł pochwalić się sukcesami w niszczeniu logistyki i potencjału rosyjskiej armii, to przestrzegł także przed kolejną ofensywą, do której Rosja może być lepiej przygotowana i zaadaptowana niż dotychczas.



- Nie powinniśmy oczekiwać, że zasoby wroga szybko się wyczerpią - podkreślił generał Syrski cytowany przez serwis TSN.

"Nie tylko Donbas, ale cała Ukraina". Generał Syrski ostrzega

W środę państwa członkowskie Unii Europejskiej jednogłośnie podjęły decyzję, by udzielić Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro. Było to możliwe dzięki zmianie władzy na Węgrzech, bo dotąd pomoc blokował Viktor Orban. Wołdymyr Zełenski określił wcześniej pożyczkę jako kluczową dla dalszych losów wojny.



Państwa UE zgodziły się także na nałożenie na Rosję 20. pakietu sankcji. Zgodziła się na to przeciwna dotąd Słowacja. Zdanie delegacji Bratysławy zmieniło się po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił zakończenie prac naprawczych rurociągu Przyjaźń, a na Słowację zaczął ponownie płynąć rosyjski gaz.

We wtorek wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas zapowiedziała, że w planach są kolejne mechanizmy sankcyjne.



- Do czasu czerwcowego szczytu Rady Europejskiej zostaną przedstawione propozycje mające na celu zakazanie wjazdu rosyjskich weteranów na teren Unii Europejskiej - powiedziała Kallas.

