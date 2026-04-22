Do kolizji doszło w czasie misji lotniczej wykonywanej przez myśliwce F-15K w położonym w centralnej części Korei Południowej Daegu. Dla jednego z biorących w niej udział pilotów był to ostatni lot jednostką wojskową przed jego odejściem z armii. Jak ustaliła Rada Audytu i Inspekcji w Seulu, podczas odprawy zadeklarował, że zamierza wykonać w kabinie pamiątkową fotografię.

Wojskowy pilotował samolot będący skrzydłowym podczas misji. Podążał za myśliwcem prowadzącym. W czasie lotu powrotnego do bazy wyjął prywatny telefon komórkowy i zaczął wykonywać fotografie.

O krok od tragedii w powietrzu. Powodem zdjęcia i filmiki

Jak ustalono w trakcie śledztwa, gdy pilot myśliwca prowadzącego zauważył, że jego kolega robi zdjęcia, również zapragnął takiej pamiątki. Poprosił więc jednego z pilotów o nagranie filmiku. Chcąc lepiej prezentować się w obiektywie pilot skrzydłowy wzniósł swój odrzutowiec i obrócił go, doprowadzając do zbliżenia obu maszyn.

Niewiele brakowało, by doszło do tragedii. Pilot prowadzący podjął manewr szybkiego opuszczenia swojego samolotu, jednak było już za późno, by uniknąć kolizji. Maszyny zderzyły się, doprowadzając do uszkodzenia lewego skrzydła samolotu prowadzącego oraz statecznika ogonowego samolotu skrzydłowego.

Koszt naprawy zniszczeń oszacowano na 880 milionów wonów (596 tys. dolarów). Pokrycie wydatków początkowo nałożone zostało na pilota skrzydłowego. Ten odwołał się jednak od wyroku.

Korea Południowa. Pilot "fotograf" zapłaci wysoką karę

Pilot samolotu skrzydłowego przyznał w trakcie dochodzenia, że to jego działanie doprowadziło do kolizji. Wskazywał jednak, że jego kolega udzielił "milczącego" przyzwolenia na manewr, mając świadomość, że jest filmowany.

Ostatecznie komisja Rady Audytu i Inspekcji orzekła, że winowajca będzie musiał zapłacić "tylko" jedną dziesiątą zasądzonej sumy - 88 mln wonów (ok. 59 600 dolarów). Śledczy wskazali też, że wykonywanie zdjęć w kokpitach myśliwców było "powszechną praktyką wśród pilotów w tamtym czasie".

W raporcie stwierdzono również, że Siły Powietrzne muszą ponieść część odpowiedzialności za brak odpowiednich regulacji dotyczących korzystania z prywatnych telefonów wewnątrz wojskowych samolotów.

Źródło: BBC

