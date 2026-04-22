Meloni obrażana przez Sołowjowa. Moskwa oburzona reakcją Rzymu

Władimir Sołowjow, prezenter telewizyjny prowadzący programy publicystyczne w rosyjskich mediach państwowych, w których promuje kremlowskie narracje postanowił zaatakować premier Włoch Giorgię Meloni. W programie "Pełny kontakt" na antenie radia Wiesti FM przemówił po włosku obrzucając szefową rządu w Rzymie mnóstwem obelg.

Włochy wezwały rosyjskiego ambasadora. "Poważne i obraźliwe wypowiedzi"

Wulgarne wypowiedzi rosyjskiego propagandysty odbiły się szerokim echem we Włoszech. Zareagował też szef tamtejszej dyplomacji.

"Wezwałem rosyjskiego ambasadora (Aleksieja - red.) Paramonowa do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby wyrazić formalne protesty po bardzo poważnych i obraźliwych wypowiedziach prezentera Władimira Sołowjowa w rosyjskiej telewizji przeciwko premier Giorgii Meloni, wobec której kieruję całą moją solidarność i bliskość" - napisał na platformie X szef włoskiego MSZ Antonio Tajani.

Agencja RIA Nowosti przekazała w środę, że ambasador Rosji w Rzymie Aleksiej Paramonow nie rozumie postawy włoskiego resortu spraw zagranicznych. Jego zdaniem wezwanie przez Tajaniego "trudno przypisać do akceptowalnych praktyk" w dyplomacji.

"Wyraził zdumienie faktem, że czysto osobiste oceny emocjonalne były postrzegane jako oficjalne oświadczenie rządu" - czytamy. Dodał, że rosyjskie władze nigdy nie wykorzystywały krytycznych wypowiedzi włoskich "showmanów, blogerów czy dziennikarzy" do "kampanii oczerniającej Włochy".

Giorgia Meloni obrzucana obelgami. Marija Zacharowa skrytykowała reakcję włoskiego MSZ

Sprawę wezwania ambasadora z powodu wypowiedzi Sołowjowa skomentowała też rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych Marija Zacharowa.

- Przez wiele lat byli oszołomieni swoją propagandą. Przez wiele lat pozwalali zachodnim mediom, orientującym się na Waszyngton oraz Londyn, zostali poddani praniu mózgu - powiedziała odnosząc się do władz w Rzymie.

Dodała, że włoski rząd "jest w zawieszeniu" i powinien odpowiedzieć sobie na pytanie - "po której stronie historii się znajduje".

Rosja. Władimir Sołowjow obrzucił wulgaryzmami premier Włoch

Sołowjow w trakcie programu stwierdził, że Meloni jest "hańbą dla ludzkości", a jej "drugie imię to zdrada". - Zdradziła swoich wyborców, startując z zupełnie innymi hasłami. (...) Zdradziła Trumpa, któremu wcześniej złożyła przysięgę wierności - mówił.

- Meloni k..... (...) faszystka, licencjonowana idiotka, brzydka, zła kobieta - mówił kremlowski propagandysta, cytowany przez agencję Ansa.

Stwierdził też, że "Europa przeszła z nami (Rosją - red.) do bezpośredniej wojny, słyszeliśmy to z wypowiedzi Friedricha Merza (kanclerza Niemiec - red.)".

