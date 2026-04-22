Magyar przygotowuje się do przejęcia władzy. Zapowiedział świętowanie na ulicach Budapesztu

"Po południu 9 maja, po oficjalnej ceremonii zaprzysiężenia rządu, zorganizujemy obchody poświęcone zmianom politycznym na placu Kossutha w Budapeszcie, obok Parlamentu" - napisał lider partii TISZA.

Węgry. Zaprzysiężenie rządu. Podano datę

Kancelaria prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka poinformowała we wtorek, że inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu rozpocznie się 9 maja o godz. 10.

W poniedziałek Magyar ogłosił nazwiska kilkorga przyszłych szefów resortów w swoim rządzie, dodając, że resztę ujawni przed zaprzysiężeniem gabinetu. Polityk zaznaczył, że jego rząd będzie się składać z 16 ministerstw.

Peter Magyar wezwał prezydenta do rezygnacji

Przyszły premier Węgier kilkakrotnie wzywał wcześniej prezydenta Sulyoka do rezygnacji ze stanowiska, nazywając go "marionetką" ustępującego premiera Viktora Orbana. Sulyok - jak oświadczył po rozmowie z nim Magyar - rozważa podanie się do dymisji.

Ugrupowanie Petera Magyara zdobyło w wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym Węgier. Wynik ten daje partii większość konstytucyjną. Frekwencja w wyborach wyniosła 78,99 proc.

