Komisja śledcza ws. marszałka Sejmu? "Nie wytłumaczył się"
Michał Dworczyk chciałby powołania sejmowej komisji śledczej ws. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Jak wyjaśnił chodzi o jego "kontakty z Federacją Rosyjską". - Marszałek Czarzasty do tej pory się z nich nie wytłumaczył - stwierdził europoseł PiS w programie "Graffiti".
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zasugerował, że sprawą giełdy kryptowalut Zondacrypto powinna zająć się komisja śledcza.
"Zondacrypto to materiał na komisję śledczą. Utrata pieniędzy przez ludzi, finansowanie polityków PIS i Konfederacji, wiedza Nawrockiego, łapówki, opłacanie imprez politycznych, pisanie prawa za kasę, morderstwo. Co z tego jest prawdą? Kto za tym stoi?" - napisał w mediach społecznościowych.
Pytany o to europoseł PiS Michał Dworczyk zasugerował w Polsat News, że prędzej powinna powstać komisja śledcza dotycząca rosyjskich kontaktów marszałka Sejmu.
- Ja myślę, że pod obrady komisji śledczej powinny trafić przede wszystkim kontakty marszałka z Federacją Rosyjską - powiedział Dworczyk.
Podkreślił, że "Włodzimierz Czarzasty do tej pory się z nich nie wytłumaczył". - To jest chyba jedyny polityk w Polsce, który odgrywa tak ważną rolę, który nigdy nie wystąpił o poświadczenie bezpieczeństwa do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Można sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało - stwierdził europoseł PiS.
Przypomniał, że Czarzasty to nie jedyny polityk w obecnej koalicji, który miał kontakty biznesowe i towarzyskie z Rosjanami. - Roman Giertych podobnie z takich kontaktów nie potrafi się tłumaczyć - ocenił.
"Wschodnie kontakty" Włodzimierza Czarzastego
Temat "wschodnich kontaktów" Włodzimierza Czarzastego wypłynął na początku lutego. Chodzi o relacje marszałka Sejmu z rosyjską bizneswoman Swietłaną Czestnych, która według medialnych doniesień, ma być powiązana z ośrodkami decyzyjnymi w Rosji.
Sprawa "wschodnich kontaktów" marszałka została poruszona przez prezydenta Karola Nawrockiego podczas jednego z posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tematem zajmowała się również sejmowa komisja do spraw służb specjalnych.
Politycy opozycji wzywali marszałka Sejmu żeby wytłumaczył się opinii publicznej ze swoich "wschodnich kontaktów biznesowych i towarzyskich". - Pan marszałek próbuje zamilczeć ten temat, a jednak jest osobą, która ma dostęp do najbardziej wrażliwych informacji niejawnych - mówił na początku lutego w Polsat News prezydencki minister Marcin Przydacz.
Sam Czarzasty tłumacząc się ze swoich kontaktów z Czestnych stwierdził, że jest ona autorką w wydawnictwie, którego jest współwłaścicielem. - Nigdy tej znajomości nie chowałem, bo na okładkach książek jest napisane, kto jest autorem - tłumaczył.
- Ja się czuję w tej sprawie niewinny, ja się czuję w tej sprawie sprawdzony. Ja po prostu mam czyste karty - dodał.
