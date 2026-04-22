Pierwsze 120 lotów, zaplanowane do końca maja, odwołano w poniedziałek. Pasażerowie, których to dotyczyło, zostali o tym powiadomieni.

Zgodnie z planami Lufthansy zawieszone mają zostać połączenia między Frankfurtem nad Menem a Bydgoszczą, Rzeszowem i norweskim Stavanger.

Nie tylko Lufthansa. KLM i Air Canada ograniczają loty

Dziesięć tras zostanie przekierowanych na inne huby obsługiwane przez Lufthansę. Dotyczy to połączeń do: Gdańska, Wrocławia, Heringsdorfu, Stuttgartu (Niemcy), Cork (Irlandia), Lublany (Słowenia), Rijeki (Chorwacja), Sibiu (Rumunia), Trondheim (Norwegia), Tivatu (Czarnogóra).

"Korekty rozkładu zmniejszają liczbę nierentownych lotów krótkodystansowych w całej siatce połączeń Lufthansy" – poinformował niemiecki przewoźnik w oświadczeniu. Ma to pozwolić na zaoszczędzenie ok. 40 tys. ton paliwa lotniczego, którego cena dla Lufthansy podwoiła się od rozpoczęcia przez Izrael i USA wojny przeciwko Iranowi.

ZOBACZ: Kryzys paliwowy w Europie. Niemcy zwołują Radę Bezpieczeństwa Narodowego

Jak podała agencja dpa, prócz wprowadzanych ograniczeń przewoźnik rewiduje też planowane trasy w dłuższym terminie. Zaktualizowane rozkłady lotów na lato mają zostać opublikowane pod koniec kwietnia.

Podobną decyzję podjęły w ubiegłym tygodniu holenderskie linie lotnicze KLM, które poinformowały, że z powodu rosnących cen paliwa odwołają 160 lotów w Europie w nadchodzącym miesiącu.

Wysokie ceny paliwa dotknęły również linię lotniczą Air Canada, która poinformowała o wstrzymaniu na kilka miesięcy lotów z Toronto i Montrealu na nowojorskie lotnisko John F. Kennedy.

Zapasy paliwa na sześć tygodni

Kilka dni temu o problemach z paliwem lotniczym mówił dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej, który stwierdził, że europejskie zapasy wystarczą tylko na około sześć tygodni.

ZOBACZ: Na tyle tygodni Europie starczy paliwa lotniczego. Pesymistyczne prognozy

Fatih Birol podkreślał, że sytuacja jest bardzo poważna, a niebawem w konsekwencji kryzysu energetycznego może dojść do odwołania części połączeń lotniczych, co odbije się na turystyce.

Ekspert ostrzegał, że jeżeli cieśnina Ormuz nie zostanie ponownie otwarta, to Europa "wkrótce usłyszy wiadomości, że niektóre loty z miasta A do miasta B mogą zostać odwołane z powodu braku paliwa lotniczego".

