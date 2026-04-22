"Iran nie chce zamknięcia cieśniny Ormuz, chce ją otworzyć, żeby móc zarabiać 500 milionów dolarów dziennie (…). Tylko mówią, że chcą, by pozostała zamknięta, bo to ja ją całkowicie ZABLOKOWAŁEM (ZAMKNĄŁĘM!) więc chcą po prostu 'zachować twarz'" - napisał Trump na Truth Social.

"Cztery dni temu ludzie przyszli do mnie i powiedzieli: 'Proszę pana, Iran chce natychmiast otworzyć cieśninę'. Ale jeśli to zrobimy, nigdy nie będzie porozumienia z Iranem; chyba, że wysadzimy w powietrze resztę ich kraju, w tym ich przywódców!" - stwierdził prezydent USA.

W kolejnym wpisie zasugerował, że Iran ma problemy finansowe z powodu zamknięcia cieśniny Ormuz. "Iran upada finansowo! Domagają się natychmiastowego otwarcia Cieśniny Ormuz – desperacko potrzebują gotówki!" - ocenił

"Tracą 500 milionów dolarów dziennie. Wojsko i policja narzekają, że nie otrzymują wynagrodzenia. SOS!!!" - dodał.

Przedłużenie zawieszenia broni z Iranem

Trump zdecydował wcześniej - wbrew zapowiedziom - o przedłużeniu zawieszenia broni z Iranem. Ogłosił też dalszą blokadę irańskich portów, uniemożliwiając w ten sposób eksport irańskiej ropy naftowej i gazu.

Iran traktuje blokadę jako "akt wojny" i zapowiedział, że nadal będzie blokował żeglugę przez cieśninę Ormuz, uniemożliwiając eksport surowców i towarów z innych państw Zatoki Perskiej.

Minister finansów USA Scott Bessent zapowiedział we wtorek, że będzie kontynuował presję ekonomiczną na władze w Teheranie, w tym również w postaci blokady.

Jego zdaniem magazyny ropy naftowej na wyspie Chark, która jest głównym terminalem eksportowym surowca, zapełnią się w ciągu kilku dni i w efekcie Iran będzie musiał wstrzymać wydobycie surowca.

