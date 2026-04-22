Dziesięciu Gruzinów deportowanych z Polski. Dopuścili się przestępstw

Paweł Sekmistrz

Straż Graniczna we współpracy z Agencją Frotnex doprowadziła do deportacji obcokrajowców, którzy dopuścili się przestępstw na terytorium Polski. Chodzi m.in. o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czy kradzieże. Wylot podejrzanych zorganizowany został we wtorek w Łodzi.

Polska straż graniczna poinformowała o przeprowadzeniu wspólnej operacji z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Jej celem było 10 obywateli Gruzji przebywających na terenie Polski, którzy złamali prawo poprzez przestępstwa przeciwko mieniu, kradzieże, prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

 

Wobec wszystkich wydano zobowiązania do przymusowego powrotu do kraju ojczystego. Ośmiu z nich otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu ze względów bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W wydanym komunikacie straż graniczna poinformowała, że operację powrotową deportowanych zorganizowała strona niemiecka w formule tzw. collecting return operation. Eskortą zajęli się funkcjonariusze służb gruzińskich.

 

Frontex był koordynatorem działań, zapewniając wsparcie operacyjne i finansowe. Utrzymywał kontakt ze wszystkimi stronami operacji, w tym władzami Gruzji. Gruzini opuścili Polskę we wtorek na pokładzie samolotu, który wystartował z Łodzi.

 

Jak wskazano, operacja powrotowa to "jeden z najskuteczniejszych instrumentów przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego". Stanowi jednak proces złożony i wymagający ścisłej współpracy różnych instytucji i służb. 

Tego samego dnia doszło też do readmisji trzech obywateli Afganistanu, którzy przybyli do Polski z terytorium Litwy i próbowali przekroczyć granicę z Niemcami. Mężczyźni zostali zatrzymani przez mundurowych z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie. 

 

Wszyscy troje usłyszeli zarzuty nielegalnego przekraczania granicy. Skazano ich na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Będą musieli też pokryć koszty postępowania. Przekazani zostali stronie litewskiej.

 

Ukarany został również 62-letni obywatel Polski, który usłyszał zarzut organizowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Prokurator objął go dozorem i zobowiązał do konieczności stawiennictwa w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku.

 

