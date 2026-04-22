Mieszkańcy Tuapse po nocnym deszczu odkryli ciemne plamy m. in. na samochodach i suszących się ubraniach - przekazał kanał kanał Ostorożno Novosti na Telegramie. Podkreślono, że może to być efekt pożaru w porcie, który spowodował atak ukraińskich dronów trzy dni temu.

Jak przekazano, substancja z powietrza osiada na powierzchniach, tworząc czarną, oleistą powłokę. "Zwierzęta również cierpią z powodu zanieczyszczenia" - dodano w poście.

Kanał przekazał, że lokalne władze "nie reagują na skargi i nie udzielają żadnych informacji". Podkreślono, że jedyna informacja w tym temacie została opublikowana dzień wcześniej. "Władze oświadczyły w niej, że 'stężenie szkodliwych substancji w atmosferze nie przekracza norm'" - wyjaśniono.

Rosja. Pożar w porcie w Tuapse po ukraińskim ataku

We wtorek władze lokalne w czarnomorskim porcie Tuapse w Kraju Krasnodarskim przekazały, że strażacy od doby walczą z pożarem po ukraińskim ataku. Jak przekazano, ogień gasi co najmniej 250 osób.

Gubernator Kraju Krasnodarskiego Wieniamin Kondratiew powiadomił na Telegramie, że odłamki dronów naruszyły instalację gazową na terenie portu i spowodowały pożar. Zalecił, aby mieszkańcy nie wychodzili z pomieszczeń i nie otwierali okien.

Kondratiew powiadomił też o wycieku ropy do morza po wcześniejszym ataku ukraińskim, do którego doszło 16 kwietnia, kiedy to infrastruktura terminalu naftowego została uszkodzona.

W ukraińskim ataku na Tuapse zginęła co najmniej jedna osoba i jedna została ranna. Elementy strąconych dronów uszkodziły okna w wielu budynkach na terenie miasta, w tym w szkole podstawowej, muzeum, cerkwi i przedszkolu.

Ukraina atakowała port w Tuapse już w listopadzie ubiegłego roku. Według brytyjskiego portalu śledczego The Insider, który powołał się na zdjęcia satelitarne, port ten odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu rosyjskiej floty cieni - złożonej z przestarzałych, nieubezpieczonych tankowców, którymi Rosja transportuje ropę naftową, omijając międzynarodowe sankcje.

