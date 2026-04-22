Berkowicz otrzymał najwyższą karę. Czarzasty: Nie dam się wkręcić

Podczas obrad Sejmu 14 kwietnia poseł Konrad Berkowicz wniósł na obrady i zaprezentował z mównicy zmodyfikowaną flagę Izraela, na której zamiast gwiazdy Dawida widniała swastyka. Marszałek Sejmu poinformował w środę o podpisaniu decyzji o ukaraniu Berkowicza.

- Pan poseł Konrad Berkowicz został ukarany najwyższą karą, jaką prezydium może przydzielić. Mianowicie przez trzy miesiące będzie pobierał połowę swojej pensji - stwierdził marszałek Sejmu. Wcześniej Włodzimierz Czarzasty złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Konrada Berkowicza

Wystąpienie Konrada Berkowicza ws. Izraela. Marszałek Sejmu ogłosił decyzję

Włodzimierza Czarzastego zapewnił o braku zgody prezydium Sejmu na wykorzystywanie na salach sejmowych symboliki totalitarnej niezależnie od wolności poglądów i słowa.

- Został ukarany za to, że wniósł flagę faszystowską na posiedzenie Sejmu, do sali sejmowej. Siedem milionów ludzi zginęło w trakcie II wojny światowej. Nie ma zgody na to, żeby emblematy faszystowskie, żeby swastyka była wnoszona na sale sejmowe - stwierdził marszałek Sejmu.

- Nie dam się wkręcić w rozmowę pod tytułem ocena wypowiedzi pana Berkowicza czy brak oceny wypowiedzi pana Berkowicza. Każdy poseł ma prawo mieć swoje poglądy i to jest zupełnie inna historia. Ale nikt swastyki na salę sejmową wnosił nie będzie - zaznaczył Włodzimierz Czarzasty.

Najwyższa kara dla Berkowicza. Czarzasty: Nie dam się wkręcić w rozmowę

Berkowicz deklarował wcześniej, że jest gotowy ponieść karę. Poseł Konfederacji jest zdania, że postąpił słusznie, dając wyraz krytyce polityce prowadzonej przez Izrael w Strefie Gazy. Polityk zarzucił władzom w Tel Awiwie popełnianie zbrodni wojennych.

Wystąpienie Berkowicza zostało skrytykowane przez większość polskiej sceny politycznej oraz wielokrotnie przez przedstawicieli Izraela.

"Polski poseł Konrad Berkowicz ma wątpliwą przeszłość (...) Taka osoba nie ma miejsca w parlamencie demokratycznej Polski" - przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela.



Berkowicz odpowiedział, że to nie Izrael "będzie decydować, kto może zasiadać w polskim parlamencie, a kto nie" oraz zapewnił, że będzie kontynuował wystąpienia dotyczące Izraela.

