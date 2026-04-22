Na początku marca, nieco ponad tydzień od rozpoczęcia ataków na Iran, Donald Trump stwierdził, że armia tego państwa została niemal w całości zlikwidowana. "Nie mają marynarki wojennej, łączności, sił powietrznych" - powiedział Donald Trump w rozmowie z CBS.

ZOBACZ: "Iran upada finansowo". Trump o blokadzie cieśniny Ormuz

Według źródeł stacji ponad siedem tygodni od tej deklaracji stan irańskiej armii nie pozwala stwierdzić, że została ona zniszczona, a Teheran wciąż zachowuje znaczący potencjał militarny.

"Około połowy irańskich zapasów pocisków balistycznych i powiązanych z nimi systemów wyrzutni pozostało nienaruszonych w momencie zawieszenia broni na początku kwietnia (...) Około 60 proc. sił morskich Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej nadal istnieje" - twierdzą źródła CBS w amerykańskiej administracji.

Iran silniejszy niż twierdzą USA. Teheran ma rezerwy pocisków balistycznych

Wcześniej Donald Trump sygnalizował za pośrednictwem Truth Social, że Iran nadal dysponuje tzw. łodziami szybkiego uderzenia, jednak nie przywiązywał do stanowionego przez nie zagrożenia uwagi na tyle, by zaliczać je do pełnoprawnej floty okrętów Iranu. Teraz szybkie lodzie są jednak wykorzystywane przez Iran w zablokowanej przez USA cieśninie Ormuz.

ZOBACZ: UE wdraża plan awaryjny na kryzys energetyczny. Rachunki pójdą w dół

"Irańskie kanonierki zaatakowały kilka statków handlowych w cieśninie Ormuz, wkrótce po tym, jak prezydent Trump ogłosił, że jednostronnie przedłuża zawieszenie broni, aby dać więcej czasu na rozmowy pokojowe" - podała stacja.

"Siły powietrzne Iranu zostały znacznie osłabione, ale nie całkowicie wyeliminowane" - twierdzą źródła.

Blokadę sforsowały dziesiątki statków. Trump: Iran traci 500 mln dol. dziennie

Według raportów Vortex, do których dotarł "Financial Times", przesadzone mają być także deklaracje dotyczące skuteczności amerykańskiej blokady cieśniny Ormuz, Zatoki Osmańskiej i części Morza Arabskiego. Według analityków od ustanowienia blokady 13 kwietnia przepłynęły nią co najmniej 34 irańskie statki.

"Co najmniej 19 tankowców powiązanych z Iranem przeszło przez blokadę USA, aby opuścić Zatokę Perską. Co najmniej 15 wpłynęło do Zatoki Perskiej, kierując się w stronę Iranu od strony Morza Arabskiego" - podał "Financial Times".

Donald Trump stwierdził we wtorek w rozmowie z CNBC, że "blokada okazała się ogromnym sukcesem". Później prezydent USA przekonywał za pośrednictwem Truth Social, że Iran traci na blokadzie 500 mln dolarów dziennie.

"Iran nie chce zamknięcia cieśniny Ormuz, chce ją otworzyć, żeby móc zarabiać 500 milionów dolarów dziennie (…). Tylko mówią, że chcą, by pozostała zamknięta, bo to ja ją całkowicie zablokowałem (zamknąłem!) więc chcą po prostu 'zachować twarz'" - napisał Trump na Truth Social.

