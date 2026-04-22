Akcja służb na lotnisku w Lublinie. Polak wyprowadzony z samolotu

Do zdarzenia doszło w Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku. Kapitan samolotu lecącego do Trapani na Sycylii poprosił funkcjonariuszy Straż Granicznej o pomoc w okiełznaniu kłopotliwego pasażera.

Mężczyzna wszedł na pokład będąc pod wpływem alkoholu i zachowywał się agresywnie.

- Spożywał alkohol, a także odnosił się arogancko do personelu pokładowego. Nie stosował się do poleceń załogi i wdawał się w przepychanki z jednym z jej członków - wyjaśnił mjr Dariusz Sienicki z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Awantura na pokładzie. Polak wyprowadzony z samolotu

Funkcjonariusze próbowali przemówić agrsywnemu pasażerowie do rozsądku. - Został pouczony o konieczności przestrzegania prawa i wykonywania poleceń. Uprzedzono go również o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego - dodał Sienicki.

Nic to jednak nie dało. Mężczyzna nie zmienił swojego zachowania i nadal stawiał opór. Ponieważ sytuacja groziła eskalacją funkcjonariusze SG zastosowali wobec niego środki przymusu bezpośredniego. Obywatel Polski został wyprowadzony z samolotu.

Podczas interwencji nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

W związku z kierowaniem gróźb karalnych w stosunku do interweniujących funkcjonariuszy pasażer został zatrzymany i doprowadzony do pomieszczeń Straży Granicznej. Następnie mężczyznę przekazano do dyspozycji funkcjonariuszy policji w Świdniku.

