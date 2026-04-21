Majówka 2026 coraz bliżej, a wraz z nią nasuwają się pytania o terminy wypłat świadczeń emerytalno-rentowych. Jest dobra wiadomość, część emerytów i rencistów otrzyma pieniądze jeszcze przed długim weekendem. Dlaczego? Zasada jest prosta.

ZUS wypłaca świadczenia co miesiąc w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia. Jeśli któryś z tych dni wypada w weekend lub święto, przelew pieniężny wysyłany jest dzień roboczy przed tą datą. Tak było już częściowo w kwietniu i podobne zmiany czekają w najbliższych miesiącach.

Zmiany jeszcze w tym tygodniu. Zmiana dla osób z wypłatą 25. dnia

Jak wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku: "Zawsze, gdy termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny ustawowo wolny dzień od pracy, realizujemy wypłatę do ostatniego dnia roboczego przed tym terminem"

Najbliższa korekta dotyczy końcówki kwietnia. Z uwagi na to, że 25 kwietnia wypada w sobotę, ZUS przeleje świadczenia dzień wcześniej, czyli już w piątek 24 kwietnia.

W maju dwa przesunięcia, jedno jeszcze przed majówką

W maju zmiany są bardziej odczuwalne i dotyczą dwóch terminów. Pierwsza korekta wynika wprost z majówki. 1 maja wypada w piątek, ale jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Wypłata z ZUS zostanie więc przesunięta na dzień wcześniejszy, czyli 30 kwietnia 2026 r.

Osoby z wypłatą na początku miesiąca dostaną więc pieniądze jeszcze przed świętami.

Druga zmiana dotyczy środka miesiąca. Przesunięcie terminu dotyczy 10. dnia miesiąca, kiedy to wypada niedziela. Zakład wypłaci pieniądze już w piątek 8 maja 2026 r. Pozostałe terminy majowe: 6., 15., 20. i 25. dnia, pozostają zgodne ze standardowym kalendarzem.

Co dalej? Zmiany terminów w czerwcu, lipcu i sierpniu 2026

Przesunięcia nie kończą się na maju. W czerwcu jedyna zmiana dotyczy wypłaty przypadającej 6. dnia miesiąca. Ze względu na sobotę świadczenia trafią do uprawnionych dzień wcześniej, w piątek 5 czerwca.

Podobnie w lipcu. Korekty dotyczą terminów 5. i 25. dnia: wypłaty zostaną zrealizowane odpowiednio 3 lipca (piątek) i 24 lipca (piątek).

A co z sierpniem? Osoby z wypłatą 1. dnia miesiąca dostaną pieniądze jeszcze w lipcu: 31 lipca ponieważ 1 sierpnia wypada w sobotę. Z kolei wypłata przypadająca 15 sierpnia, która w tym roku jest dniem Wniebowzięcia NMP i ustawowo wolnym od pracy, zostanie zrealizowana dzień wcześniej, w piątek 14 sierpnia.

Warto też pamiętać o praktycznej kwestii. "Środki przekazujemy na pocztę zawsze trzy dni robocze przed terminem wypłaty, natomiast do banku - jeden dzień roboczy przed tym terminem" - informuje ZUS. Część osób może więc zobaczyć wpływ na rachunku szybciej, niż wskazuje oficjalny harmonogram.

