Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały we wtorek, że dwaj izraelscy żołnierze, których nazwisk nie ujawniono, po przeprowadzeniu dochodzenia zostaną odsunięci od służby bojowej. Zarówno wojskowy, który uderzył młotem w posąg Jezusa, jak i jego kolega, który uwiecznił to zachowanie na zdjęciu, spędzą również 30 dni w areszcie wojskowym.

Z komunikatu wynika, że pozostałych sześciu żołnierzy, którzy byli na miejscu zdarzenia, ale nie podjęli interwencji lub nie poinformowali o zajściu, zostanie potraktowanych oddzielnie.

Zniszczyli posąg Jezusa w Libanie. Wojsko Izraela wydało nowy komunikat

W oświadczeniu Siły Obronne Izraela przekazały też, że dochodzenie w sprawie incydentu wykazało, iż "zachowanie żołnierzy całkowicie odbiegało od rozkazów i wartości wyznawanych przez Siły Obronne Izraela". Jednocześnie wyrażono "głębokie ubolewanie z powodu incydentu".

Wojsko poinformowało, że IDF niedawno wymieniło uszkodzony posąg "we współpracy z lokalną społecznością".

W komunikacie podkreślono, że działania podejmowane w Libanie były skierowane "wyłącznie" przeciwko wspieranym przez Iran bojownikom Hezbollahu "i innym grupom terrorystycznym, a nie przeciwko libańskim cywilom".

Zachowanie izraelskich żołnierzy wywołało oburzenie

Do zdarzenia, które spotkało się z powszechnym potępieniem, doszło w wiosce Debel w południowym Libanie. Zdjęcie, na którym widać izraelskiego żołnierza stojącego nad obalonym posągiem Jezusa z młotem w ręku, obiegło w tym tygodniu internet. Premier Izraela Binjamin Netanjahu powiedział, że jest "oszołomiony i zasmucony" tym, co się wydarzyło. Zagroził ten "odpowiednio surowymi działaniami dyscyplinarnymi" wobec sprawców.

Według relacji mieszkańców, na których powołuje się BBC, posąg był zawieszony na krzyżu stojącym przed domem na skraju Debel, jednej z niewielu wiosek, która nie wyludniła się całkowicie mimo wojny Izraela z Hezbollahem.

Ojciec Fadi Flaifel, przewodniczący miejscowego zgromadzenia, powiedział w wywiadzie dla BBC, że "całkowicie odrzucamy profanację krzyża, naszego świętego symbolu, i wszystkich symboli religijnych". "Jest to sprzeczne z Deklaracją Praw Człowieka i nie świadczy o dobrym wychowaniu" - mówił. Twierdzi też, że podobne incydenty zdarzały się już wcześniej.

Zawieszenie broni między Libanem a Izraelem

Tysiące izraelskich żołnierzy nadal okupuje znaczny obszar południowego Libanu po tym, jak w piątek weszło w życie zawieszenie broni między Izraelem a Libanem, osiągnięte dzięki pośrednictwu USA.

Libańska grupa Hezbollah rozpoczęła ostrzał Izraela w ramach solidarności z Iranem dwa dni po tym, jak 28 lutego Izrael wspólnie z USA rozpoczął ataki przeciwko Teheranowi.

Bejrut przekazał, że 2 marca Izrael rozpoczął w Libanie kampanię militarną, w wyniku której ponad milion osób zostało przesiedlonych, a ponad 2290 zabitych, w tym 177 dzieci i 100 pracowników służby zdrowia.

Izraelscy urzędnicy podali z kolei, że w tym samym okresie w atakach Hezbollahu zginęło 13 izraelskich żołnierzy i dwóch cywilów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni