"W związku z tym, że rząd Iranu jest poważnie podzielony - co nie jest zaskoczeniem - oraz na prośbę szefa sztabu armii Pakistanu Asima Munira i premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa, poproszono nas o wstrzymanie się z atakiem na Iran do czasu, aż przywódcy i przedstawiciele tego kraju przedstawią wspólną propozycję" - powiadomił we wtorek wieczorem Donalda Trump.

Kruchy rozejm na Bliskim Wschodzie. Donald Trump ogłasza

Prezydent USA poinformował w serwisie Truth Social, że nakazał amerykańskim siłom zbrojnym kontynuowanie blokady morskiej Iranu oraz "zachowanie gotowości i zdolności operacyjnej we wszystkich innych aspektach".

Jednocześnie polityk zapowiedział, że tym samym przedłuża zawieszenie broni z Iranem do czasu przedłożenia przez Teheran propozycji i zakończenia rozmów, "niezależnie od ich wyniku".

Irańska telewizja państwowa informowała we wtorek, że zawieszenie broni między USA a Iranem kończy się o północy czasu GMT z wtorku na środę (godz. 2 w środę czasu polskiego). Wcześniej prezydent USA mówił, że przedłuża rozejm do środy wieczorem czasu waszyngtońskiego (czwartek rano w Polsce).

Wylot wiceprezydenta USA wstrzymany. Miał udać się do Pakistanu

W środę w Pakistanie ma się odbyć druga tura negocjacji USA z Iranem. Dziennik "New York Times", powołując się na przedstawiciela władz USA, podał tymczasem, że wtorkowy wylot wiceprezydenta USA J.D. Vance'a do Islamabadu na rozmowy został wstrzymany, bo Teheran nie odpowiedział na amerykańskie stanowisko negocjacyjne.

- W związku z brakiem odpowiedzi ze strony Iranu proces dyplomatyczny jest jednak w istocie wstrzymany - przekazało źródło. Wyjazd amerykańskiej delegacji nie został jednak odwołany.

Dziennik napisał, że decyzja o wylocie może zapaść w każdej chwili, jeśli irańscy negocjatorzy odpowiedzą w sposób, który prezydent Donald Trump uzna za możliwy do zaakceptowania. Władze amerykańskie czekają też na jasny sygnał, że negocjatorzy irańscy są w pełni upoważnieni do zawarcia porozumienia.

Źródło "NYT" przekazało także, że powrót do bombardowania Iranu przez USA nie jest nieuchronny, ale Pentagon rozważa różne opcje. Trump we wtorek oświadczył w telewizji CNBC, że spodziewa się, iż będzie bombardował Iran, jeśli stronom nie uda się zawrzeć porozumienia.

Jak podała stacja CNN, Vance przybył we wtorek do Białego Domu. Widziano tam też sekretarza stanu Marca Rubio i szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha. Według anonimowego źródła mają się tam odbywać spotkania polityczne na temat dalszych działań w sprawie Iranu.

Iran stawia USA warunek. Pakistan interweniuje

Agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą irańskiego urzędnika, podała z kolei, że Iran może wziąć udział w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi w Pakistanie, jeśli Waszyngton "zrezygnuje ze swojej polityki nacisków i gróźb". Rozmówca dodał, iż Teheran "odrzuca negocjacje mające na celu kapitulację".

Urzędnik poinformował też, że mediator Pakistanu kontynuuje wysiłki mające na celu nakłonienie USA do zniesienia blokady morskiej i uwolnienia irańskiego kontenerowca Touska, który w niedzielę został zajęty przez siły amerykańskie, wraz z jego załogą.

Irański urzędnik oskarżył również Waszyngton o "codzienne tworzenie nowych przeszkód zamiast rozwiązywania różnic" w celu zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.

