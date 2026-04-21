Zadzwonił na numer alarmowy... 25 tys. razy. Teraz stanie przed sądem

Jak ustalili śledczy, 61-latek miesięcznie wykonywał ponad 25 tys. połączeń. Były to krótkie, kilkusekundowe "puste" sygnały. Przez to linia alarmowa była zajęta, a namierzenie dzwoniącego stało się dla służb bardzo trudne. 61-latek używał do tego dwóch telefonów bez kart SIM, korzystając z funkcji "połączeń alarmowych", co w jego mniemaniu miało zapewnić mu anonimowość.

Olescy policjanci przez kilka miesięcy analizowali każdy sygnał. Namierzenie mężczyzny było o tyle trudne, że systemy często wskazywały na obszary leśne, co było mylące. Mundurowi sprawdzali każdy trop, aż w końcu udało im się trafić do domu mieszkańca powiatu oleskiego.

Opolskie. 61-latek nagminnie blokował linię ratunkową 112. Grozi mu areszt

Gdy funkcjonariusze w końcu ustalili, kto stoi za tymi tysiącami telefonów, mężczyzna do wszystkiego się przyznał. Nie potrafił jednak logicznie wyjaśnić, dlaczego to robił.

Policjanci zabezpieczyli jego telefony jako dowody w sprawie. Teraz 61-latek stanie przed sądem. Za bezpodstawne blokowanie numeru alarmowego grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna.

Pracę oleskich funkcjonariuszy docenił Wojewoda Opolski, któremu podlega centrum obsługujące numer 112. Policja po raz kolejny przypomina, że numer alarmowy to nie zabawka. Każda sekunda zablokowanej linii to czas, w którym pomoc może nie dotrzeć do osoby, której życie jest naprawdę zagrożone.

