W czwartek Mateusz Morawiecki powołał stowarzyszenie "Rozwój Plus", do którego dołączyło blisko 40 polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Podkreślają oni, że nie zamierzają opuszczać PiS, a sam Morawiecki zapewniał, że tworzone przez niego stowarzyszenie nie jest sprzeczne ze statutem PiS.

"Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski" - przekazał były premier.

Kaczyński spotkał się z Morawieckim. "Kto się lubi, ten się czubi"

Powstanie nowego stowarzyszenia to kolejna odsłona trwającego od dłuższego czasu kryzysu wewnątrz PiS. W związku z tym w poniedziałek odbyło się spotkanie prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.

ZOBACZ: Koniec sporu w PiS? "Morawiecki chyba jednak nie ma odwagi"

Uczestniczył w nim również europoseł PiS Adam Bielan, który opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z rozmów. "Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi" - napisał Bielan pod fotografią przedstawiającą uśmiechniętych Kaczyńskiego i Morawieckiego siedzących przy stole.

Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi. @OficjalnyJK i @MorawieckiM dziękuję! — Adam Bielan (@AdamBielan) April 21, 2026

Prezes PiS oświadczył w ubiegłym tygodniu, że dla ludzi, którzy będą się angażować w stowarzyszenie Morawieckiego nie będzie miejsc na listach PiS. Kaczyński stwierdził, że statut PiS wyraźnie zakazuje działalności w innych organizacjach politycznych, a - jak dodał - "to, co zostało powołane (przez Mateusza Morawieckiego - red.), ta organizacja ma właśnie taki charakter, już zaczyna budować struktury lokalne".

- Trzeba wybrać - powiedział szef PiS. - Będą wyciągane także inne wnioski wynikające ze statutu związane z tego rodzaju aktywnością - dodał.

"Komunikacyjne turbulencje". Morawiecki o sytuacji w PiS

Przed poniedziałkowym spotkaniem z Kaczyńskim, Morawiecki pytany przez dziennikarzy, czy obecna sytuacja w PiS to jest rozłam, odpowiedział, że "absolutnie nie". - To nie tylko nie jest rozłam, to są co najwyżej - jak powiedział jeden z naszych wiceprezesów - komunikacyjne turbulencje - stwierdził były premier.

ZOBACZ: Konflikt Kaczyńskiego z Morawieckim. "Prezes PiS ma duży problem"

Odnosząc się do słów Kaczyńskiego, że dla ludzi, którzy będą się angażować w jego stowarzyszenie nie będzie miejsc na listach kandydatów w wyborach parlamentarnych, Morawiecki odpowiedział, że osoby z nim współpracujące na tych listach będą.

- Z całą pewnością te osoby, które ze mną współpracują będą na listach wyborczych. Nie widzę w tym żadnego ryzyka, nie pozwolę też na szykanowanie tych osób w żaden sposób – podkreślił Morawiecki. Jak dodał, on sam myśli, że "pan prezes został przez niektórych ludzi wprowadzony w błąd".

Zaznaczył, że tworzenie stowarzyszenia jest na "bardzo przedwstępnym" etapie, a wniosek w sprawie jego utworzenia został złożony sądu rejestrowego parę dni temu.

