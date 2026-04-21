Powołanie przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus od samego początku wzbudziło kontrowersje wewnątrz obozu Prawa i Sprawiedliwości. Podczas gdy sam założyciel jak i pozostali członkowie nowej inicjatywy wskazywali, że ma ona służyć poszerzeniu grupy wyborców partii, przeciwnicy zarzucali im chęć wywołania zamieszania i rozbicia ugrupowania.

W poniedziałek Mateusz Morawiecki spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim, by omówić sporną kwestię. Kolejnego dnia politycy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej, podczas której ogłoszono consensus. - Działalność stowarzyszenia będzie prowadzona wewnątrz partii (…) To jest istota tego porozumienia, czyli będzie takie bardzo mocne forum do pozytywnej działalności - przekonywał prezes PiS.

Oświdaczenie Kaczyńskiego i Morawieckiego. W PiS zawrzało

Po zakończeniu konferencji głos w mediach społecznościowych zabrał europoseł PiS Tobiasz Bocheński, który kilkukrotnie wyrażał swoją dezaprobatę w kwestii funkcjonowania stowarzyszenia Morawieckiego.

"Bardzo dobry dzień dla obozu patriotycznego. Działalność stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego zostaje zawieszona. Wszyscy aktywni, kreatywni, pełni pomysłów posłowie i europosłowie wchodzą do Rady Eksperckiej PiS, w której będą realizować swoje inicjatywy" - napisał.

Jak wskazał, dzięki Kaczyńskiemu PiS wraca "do wspólnego działania" przeciwko Donaldowi Tuskowi. "PiS ma dwa skrzydła, działające wspólnie i równoprawnie pod wodzą pana prezesa i kierownictwa, walcząc w kampanii kandydata na premiera Przemysława Czarnka" - napisał.

Post Bocheńskiego skomentował zawieszony w prawach członka PiS Krzysztof Szczucki. "Chyba słuchaliśmy innego oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działało i ma konkretne zadania do wykonania" - napisał, dodając, że europoseł powinien odsłuchać konferencję raz jeszcze. "Dwa płuca!" - podsumował.

ZOBACZ: Koniec sporu w PiS? "Morawiecki chyba jednak nie ma odwagi"

Do wpisu Bocheńskiego odniósł się także Michał Dworczyk. "Działalność Stowarzyszenia nie tylko nie zostaje zawieszona ale - jak tylko zostanie zarejestrowane - rzucamy się w wir działań" - zadeklarował.

"Kiedy wydawało się, że prościej się nie da, on i tak nie zrozumiał. A potem media zamiast o wtopy D. Tuska pytają skąd są tarcia w Prawie i Sprawiedliwości. Komu to służy dodawać nie trzeba" - napisał z kolei Janusz Cieszyński.

O zawieszeniu stowarzyszenia Morawieckiego - podobnie jak Bocheński - przekonany jest również Jacek Sasin. "To ważny i dobry moment dla środowiska patriotycznego. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego zawiesza działalność, a najbardziej zaangażowani, twórczy i pełni energii posłowie oraz europosłowie będą indywidualnie zasilać Radę Ekspercką Prawa i Sprawiedliwości" - napisał.

"Tu się coś zawiesiło" - skomentował krótko Waldemar Buda, odnosząc się do wpisu Sasina. Wpis Bocheńskiego skomentował z kolei tak: "Tobiasz, z całym szacunkiem, skasuj to".

Oświadczenie Kaczyńskiego i Morawieckiego. Co dalej ze stowarzyszeniem Rozwój Plus?

Jarosław Kaczyński zapewnił podczas konferencji, że wewnątrz PiS jest dostrzegana potrzeba prowadzenia dwóch narracji. Pierwsza byłaby adresowana do zwolenników centrowej frakcji w PiS, kojarzonej z Morawieckim, druga do wyborców "frakcji konfederackich". - To nie jest tylko pomysł, przy całym szacunku, pana premiera. To jest szersze przeświadczenie w partii - mówił Kaczyński.

Według Mateusza Morawieckiego celem PiS będzie pokonywanie barier baniek informacyjnych, tak aby docierać z komunikatami do różnych środowisk. Ich wspólnym mianownikiem jest niezadowolenie z rządów Koalicji 15 października.

- Jak mawiają Brytyjczycy, horses for courses - są różne konie na różne wyścigi. Tak dochodzimy do wniosku, że jest naprawdę taka różnorodność środowisk Prawa i Sprawiedliwości skupionych pod tym wspólnym mianownikiem, wspólnym parasolem patriotyzmu i woli wyrwania Polski ze szponów, że tak się wyrażę brutalnie, złego, bardzo złego rządu premiera Tuska - powiedział były premier.

